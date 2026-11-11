¿Por dónde va el papa León XIV? Seguí en vivo el vuelo que lo lleva desde Buenos Aires hasta Lima, Perú
El sumo pontífice partió desde el Aeropuerto de Ezeiza a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas para cerrar su periplo continental en territorio peruano.
El papa León XIV concluyó este miércoles 11 de noviembre su visita a Argentina en el marco de su gira pastoral por Sudamérica, donde ya pasó por Uruguay. Ahora, el sumo pontífice se encuentra en viaje a Perú para continuar con su travesía continental.
León despegó de la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) sobre las 14:39 y se traslada rumbo a Lima, Perú, último destino de su gira pastoral.
El papa se encuentra a bordo de un Airbus A330-200 operado por Aerolíneas Argentinas.
Para sus desplazamientos internos en el país, utilizará un Airbus A320 NEO de la aerolínea LATAM (con capacidad para 180 pasajeros y decorado con motivos alusivos a su visita) que lo trasladará entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 13 al 16 de noviembre.
Con información de La Nación (GDA).
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