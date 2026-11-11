¿Por dónde va el papa León XIV? Seguí en vivo el vuelo que lo lleva desde Buenos Aires hasta Lima, Perú

El papa León XIV concluyó este miércoles 11 de noviembre su visita a Argentina en el marco de su gira pastoral por Sudamérica, donde ya pasó por Uruguay. Ahora, el sumo pontífice se encuentra en viaje a Perú para continuar con su travesía continental.

León despegó de la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) sobre las 14:39 y se traslada rumbo a Lima, Perú, último destino de su gira pastoral.

El papa se encuentra a bordo de un Airbus A330-200 operado por Aerolíneas Argentinas.

Para sus desplazamientos internos en el país, utilizará un Airbus A320 NEO de la aerolínea LATAM (con capacidad para 180 pasajeros y decorado con motivos alusivos a su visita) que lo trasladará entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 13 al 16 de noviembre.

Con información de La Nación (GDA).