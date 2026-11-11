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    El País Mundo

    ¿Por dónde va el papa León XIV? Seguí en vivo el vuelo que lo lleva desde Buenos Aires hasta Lima, Perú

    El sumo pontífice partió desde el Aeropuerto de Ezeiza a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas para cerrar su periplo continental en territorio peruano.

    El País
    El País
    11/11/2026, 15:02
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    Una fotografía distribuida por Vatican Media muestra al Papa León XIV saludando antes de abordar su avión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026.
    Una fotografía distribuida por Vatican Media muestra al Papa León XIV saludando antes de abordar su avión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 11 de noviembre de 2026.
    Foto: SIMONE RISOLUTI/AFP.

    El papa León XIV concluyó este miércoles 11 de noviembre su visita a Argentina en el marco de su gira pastoral por Sudamérica, donde ya pasó por Uruguay. Ahora, el sumo pontífice se encuentra en viaje a Perú para continuar con su travesía continental.

    León despegó de la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) sobre las 14:39 y se traslada rumbo a Lima, Perú, último destino de su gira pastoral.

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    El papa se encuentra a bordo de un Airbus A330-200 operado por Aerolíneas Argentinas.

    Para sus desplazamientos internos en el país, utilizará un Airbus A320 NEO de la aerolínea LATAM (con capacidad para 180 pasajeros y decorado con motivos alusivos a su visita) que lo trasladará entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 13 al 16 de noviembre.

    Con información de La Nación (GDA).

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