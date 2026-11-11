Misa del papa León XIV en Luján: "Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados"

El papa León XIV brinda este miércoles su última misa en Argentina en la Basílica de Nuestra Señora del Luján, patrona de Argentina. Tras recorrer las calles de la ciudad de Luján en el papamóvil, saludando a los fieles allí reunidos, llegó a un escenario montado frente a la puerta la puerta de la catedral.

La misa comenzó unos veinte minutos después de las 10, tal y cómo se había previsto. El papa viste una sotana celeste y blanca, con una imagen de la Virgen de Luján. De acuerdo al gobierno de la provincia de Buenos Aires unas dos millones de personas se acercaron a las inmediaciones de la catedral para presenciar la misa, un suceso histórico para esta ciudad conocida por sus peregrinaciones anuales.

Fieles esperan la llegada del papa León XIV a la Basílica de Luján, en Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE.

Entre los dirigentes políticos que llegaron a la ciudad para la actividad se encuentran el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), ambos dirigentes peronistas.

Papa destacó la riqueza de Argentina

“Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, resaltó León XIV y los presentes aplaudieron.

“En el Magníficat, que hemos proclamado como salmo responsorial, también la Virgen María desborda de gozo con el Señor y lo alaba por las maravillas que obra en ella. Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’, una mano tendida para el que lo necesita”, continuó.

Luego, recordó a su predecesor, el papa Francisco. "Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: ‘Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".

El sumo pontífice afirmó también la importancia de reconciliarse con "la historia" y "el presente" para "generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra".

León XIV pidió por "los pobres, enfermos, migrantes y presos" en Luján

"Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica", señaló en otro tramo de la celebración el sumo pontífice.

"La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades. La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos", agregó.

Visita del papa en el penal de Villa Devoto

Este miércoles el papa también visitó el penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde escuchó los testimonios de varios presos en el último día de su visita a Argentina.

El pontífice entró en el gimnasio del centro penitenciario, un lugar muy vinculado a Jorge Mario Bergoglio, que acudió en varias ocasiones durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires para lavar los pies a los presos en los Jueves Santos e incluso pasó allí una Navidad.

En su interior, unos 70 internos, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria escucharon al papa, que quiso acercarse a sus historias y señalar la dureza de la vida entre rejas.

León XIV habló de "la sensación de omnipotencia que provoca la droga, del falso poder que viene del dinero fácil, de la cobarde seguridad que otorga el ejercer la violencia sobre los más débiles, de la impunidad que es fruto de la corrupción".

Con información de La Nación/GDA y Agencia EFE