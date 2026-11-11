Periodista de Dubai vino a cubrir visita de León XIV y se enamoró de los uruguayos: "Al papa lo cuidaba el barrio"

La visita del papa León XIV a Uruguay dejó imágenes, historias y emociones que trascendieron las fronteras. Uno de los periodistas internacionales que llegó al país para cubrir el acontecimiento fue Miguel Meana, experimentado fotoperiodista de Aswad Media Dubai, quien quedó sorprendido por la tranquilidad con la que se desarrolló la visita y, especialmente, por la calidez de los uruguayos.

En dos extensas publicaciones en Facebook, tituladas "El papa y la sospechosa tranquilidad uruguaya" y "El amigo Leo y los uruguayos", Meana compartió sus impresiones sobre una cobertura que, según reconoció, resultó muy diferente a otras experiencias internacionales.

Con más de 20 años de trayectoria, durante los cuales fotografió a tres papas, presidentes, monarcas y jefes de Estado, el periodista de origen cubano está acostumbrado a estrictos operativos de seguridad, controles permanentes y restricciones para el trabajo de la prensa.

Llegada de León XIV a Casavalle. Foto captura de video.

Sin embargo, en Montevideo encontró una realidad inesperada.

"En Uruguay, durante la visita de León XIV, aquello tuvo dimensiones de cotillón", escribió con humor, en referencia a los dispositivos de seguridad que suelen acompañar este tipo de acontecimientos.

"La libertad de movimiento fue sorprendente. Los protocolos, comparados con los que he padecido en otras latitudes, parecían redactados durante una sobremesa de domingo, probablemente después del segundo mate", agregó.

Meana contó que llegó a Montevideo con dos acreditaciones internacionales y descubrió, para su sorpresa, que podía trabajar sin las dificultades habituales de otras coberturas.

"Hasta los policías parecían comprender que los fotógrafos estábamos allí para fotografiar", comentó. Incluso destacó que podía atravesar calles cerradas en su motocicleta luego de mostrar sus credenciales.

Lejos de interpretar esa flexibilidad como falta de profesionalismo, el periodista valoró una manera de administrar la seguridad sin convertir a todos los presentes en sospechosos.

"Hay una virtud considerable en permitir que cada cual haga su trabajo sin someterlo a un interrogatorio fronterizo cada vez que cambia de acera", reflexionó.

Y resumió su experiencia con una frase que despertó especial simpatía: "En Montevideo, por momentos, parecía que al Papa lo cuidaba el barrio. Y debo reconocer que el barrio, al menos conmigo, se portó estupendamente".

Su primera publicación terminó con una declaración de afecto: "Por eso amo al Uruguay y a la forma de ser de su gente".

"Los uruguayos lo trataron como a uno de la familia"En una segunda reflexión, publicada luego de revisar las fotografías de su cobertura, Meana profundizó en lo que consideró el aspecto más conmovedor de la visita: el vínculo espontáneo entre León XIV y los uruguayos.

"Esta vez me he quedado mirando las caras. La del papa, especialmente. Hay en sus gestos una tranquilidad que me resulta entrañable", escribió.

A su entender, el pontífice encontró en Uruguay una forma de afecto diferente a la que había observado en otros países. "Los uruguayos lo trataron como a uno de la familia", aseguró.

El fotógrafo destacó que, a diferencia de las grandes multitudes que suelen recibir a los papas en otras partes del mundo, Uruguay ofreció una hospitalidad más íntima, sencilla y cercana.

También le llamó la atención una particularidad de la sociedad uruguaya: su tradición laica y, al mismo tiempo, su capacidad de recibir afectuosamente al máximo representante de la Iglesia católica.

"Aquí se puede ser ateo, católico o mantener una relación diplomática bastante complicada con el Altísimo y, aun así, salir a saludar al papa porque ha venido de visita", escribió con ironía.

Papa León XIV en Florida. Foto: Captura.

La visita de León XIV al "Borro" que emocionó al periodista

Uno de los momentos que más impactaron a Meana fue la visita de León XIV al barrio Casavalle.

El periodista destacó que una zona frecuentemente asociada en las noticias a problemas de inseguridad y vulnerabilidad social ofreció una de las expresiones más conmovedoras de hospitalidad.

"El papa se fue al Borro", escribió, antes de describir cómo familias y vecinos recibieron al pontífice con los brazos abiertos.

"Un barrio al que algunos miran con recelo terminó ofreciéndole al hombre de blanco una de las expresiones más conmovedoras de hospitalidad de su viaje", reflexionó.

Meana aclaró que su intención no era romantizar las dificultades sociales que atraviesa Casavalle, sino reconocer la dignidad y generosidad de sus habitantes. "Sería una injusticia imperdonable permitir que sus problemas nos impidieran reconocer la dignidad de tanta gente que vive allí", expresó.

Para el fotógrafo, la recepción en el Borro simbolizó una característica que encontró en buena parte de la sociedad uruguaya: la capacidad de hacer sentir bienvenido a un visitante sin necesidad de grandes ceremonias.

En el tramo final de su reflexión, Meana volvió sobre las fotografías de León XIV y la serenidad que creyó descubrir en su rostro.Aseguró que, luego de recorrer numerosos países y presenciar multitudinarias manifestaciones de fervor religioso, la experiencia uruguaya le dejó una enseñanza particular.

"Uruguay me ha mostrado otra forma de cariño. Más silenciosa, casi doméstica, con una delicadeza que quizá pase inadvertida para quien nunca haya tenido oportunidad de comparar las distintas maneras en que los pueblos abren sus brazos", señaló.

Y concluyó con una imagen que sintetiza su mirada sobre la visita papal.

"Los uruguayos cuidaron a Leo", escribió, aludiendo al respeto y la cercanía con que fue recibido el pontífice.

"Pero aquí, por unos días, fue también el amigo Leo. Y a Leo los uruguayos lo cuidaron como se cuida a alguien de casa", expresó.

Su despedida estuvo dedicada nuevamente a los vecinos de Casavalle: "Hasta en el Borro, donde algunos habrían recomendado llevar chaleco antibalas, terminaron ofreciéndole algo bastante más difícil de conseguir: un lugar en la familia".