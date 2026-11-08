León XIV en Casavalle: una caminata por el barrio, la cruz hecha en el Inisa y un llamado a luchar contra la indiferencia

Sobre la cabeza del papa León XIV una cruz de madera de más de seis metros era el único ornamento que adornaba el escenario construido frente a la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle. Cerca del final del encuentro, la educadora Carmen Albana Sanz que ofició de maestra de ceremonias, le explicó el origen: "Santo Padre, queríamos contarle que la cruz que está sobre su cabeza fue realizada por privados de libertad de Inisa. Lo han hecho con todo su cariño y todo su amor para usted", dijo. Cuatro jóvenes que estaban en el palco de honor se pararon y León XIV los saludó con una reverencia y un gesto con sus manos.

La visita del Sumo Pontífice a Casavalle era una de las visitas más esperadas en Uruguay y estuvo cargada de situaciones particulares y de contacto directo con uno de los barrios más marginados de Montevideo. Uno de ellos fue ese, en el que León saludó a quiénes hicieron la cruz. Ismael, uno de los internos de Inisa que se encargó de la confección, dijo a El País: "Es tremenda alegría y tremenda responsabilidad. Le doy mucho valor, es una de las cosas más importantes que hice en mi vida. De Inisa salió, no de cualquier lugar, salió de un lugar de privación de libertad".

La expectativa en el barrio fue especial durante todo el sábado. La seguridad se vio reforzada y distintas zonas de exclusión aumentaban su rigurosidad cuanto más cerca del escenario estaban. León XIV llegó al barrio sobre las 16:30 y tras caminar algunas cuadras por dentro del barrio junto al cardenal Daniel Sturla llegó a las viviendas del proyecto Familias de Guadalupe para darles su bendición. Tras algunos minutos continuó su camino en auto hasta llegar a la parte trasera del escenario, que estaba frente a la Parroquia.

Sobre el escenario, el papa escuchó los testimonios de tres personas que contaron sus historias. Luego, tras las palabras de Sturla y del párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, el padre Pablo Coimbra, León llamó a luchar contra la indiferencia y citó la parábola del buen samaritano para llamar a la solidaridad y la empatía.

Ante un público que lo escuchó atento y se animó a cantar algunas canciones de apoyo en ocasiones, el papa finalizó el encuentro con una oración antes de partir hacia el Parque Batlle para continuar con su agenda en la Universidad Católica del Uruguay y luego en el estadio Centenario.

