Las lágrimas de un famoso uruguayo luego de que su hija fuera bendecida por León XIV: "No hemos caído"

La visita del papa León XIV a Uruguay generó mucha emoción en la sociedad, más allá del credo. El paso del santo padre dejó mensajes, reflexiones y postales increíbles, sobre todo junto a los niños. Una de ellas tuvo como protagonista a Milenka, la hija menor de Eduardo Fernández, popular en redes sociales por su personaje de Gaucho Influencer, que recibió la bendición del papa durante la vigilia en el Estadio Centenario.

El humorista —que también pasó por Masterchef Uruguay (Canal 10) y Fuego Sagrado (Canal 12)— vivió una de las noches más emocionantes de su vida familiar. El encuentro quedó registrado en video y tiene un significado muy profundo para él y su pareja, Lorena.

La pequeña, que cumplirá un año el próximo 20 de noviembre, tuvo que luchar desde antes de nacer. Por eso, lo que ocurrió la noche del sábado fue mucho más que una anécdota. "Lore y yo sabemos, más que nadie, cuánto Milenka luchó para llegar hasta acá", había escrito el Gaucho en sus redes sociales al compartir el video del momento.

En diálogo con TV Show, contó que la visita del papa era muy importante para toda la familia, creyente y practicante. Tenían muchas ganas de asistir a la vigilia, pero cuando Lorena quiso sorprenderlo y sacar las entradas, ya se habían agotado. Sin embargo, hubo revancha: a los pocos días recibió un mensaje de su amigo Juan Andrés "Gordo" Verde, para invitarlos a presenciar el evento desde un sector preferencial.

"Fue la primera señal de que teníamos que estar ahí", recordó emocionado. Llegó al Centenario junto a su pareja, sus dos hijas, su madre y su suegra. Desde el viaje estaban muy ilusionados y lo que vivieron durante la vigilia superó todas sus expectativas.

El momento más especial llegó cuando León XIV pasó cerca de ellos. El influencer tenía a Milenka en brazos y, al advertir que se acercaba el sumo pontífice, se arrimó hasta donde se lo permitía el vallado. La noche anterior ya había identificado en televisión a uno de los integrantes de la guardia que se encargaba de acercarles los bebés al papa.

"Cuando lo veo venir, hice contacto visual con uno de los escoltas. Justo él me mira cuando alzo a Milenka y le asiento, pero estaba emocionado y no podía gritar", relató. El hombre comprendió el gesto e hizo una seña para que se detuviera. Había otra bebé junto a ellos y los escoltas acercaron a las dos niñas.

El Gaucho Influencer junto a su familia en la vigilia del papa en el Centenario, y Milenka recibiendo la bendición de León XIV.

Entonces ocurrió la escena que todavía lo conmueve. Milenka miraba hacia abajo cuando León XIV la tuvo frente a él. El papa le tomó los bracitos y le dijo: "Hola, mírame". La pequeña levantó los ojos y recibió su bendición. "Fue muy emocionante", contó, aún movilizado por la experiencia.

Después empezó a recibir videos de personas que habían estado en el estadio, y el registro se convirtió en un recuerdo invaluable para la familia.

Pero la emoción tiene una emotiva historia detrás. Durante el embarazo de Lorena hubo complicaciones: sufrió una alergia a la placenta y fue necesario adelantar el parto para evitar que la mamá y la bebé corrieran peligro. Milenka nació prematuramente, tuvo dificultades en los pulmones y debió permanecer en cuidados intensivos hasta recibir el alta.

En ese contexto, la bendición adquirió una dimensión todavía mayor. "Estar ahí era una confirmación de lo que nos vino a enseñar nuestra segunda hija", expresó. El Gordo Verde conocía la historia y, luego del encuentro, le transmitió cuánto sentido tenía para él que el papa hubiera llegado a Uruguay y que familias como la suya o la de Lucas Sugo pudieran vivir una experiencia así.

"Era también agradecer la bendición de que nuestra hija esté bien y sana. Es muy especial", dijo con la voz entrecortada y sin poder evitar el llanto.

El actor reconoció que la fe los sostuvo como pareja y como familia en momentos muy oscuros y difíciles. Ahora sienten una suerte de alivio y una emoción que aún están procesando. "Miramos muchas veces el video y no hemos caído en el significado de que una de nuestras hijas haya mirado a los ojos al santo padre", confesó.

Para el Gaucho Influencer, la visita de León XIV fue una experiencia que trascendió lo religioso. Destacó el perfil agustiniano del papa y su apuesta por la fe, la comunidad y los jóvenes, sin quedar atado a banderas políticas.

Además, siente que lo vivido les dejó una misión: compartir su testimonio y alentar a otras familias que atraviesan situaciones personales difíciles. "Vivimos en un mundo donde ser creyente parece que es un delito. Sentimos la misión de salir y alzar la voz, de decirle a la gente que tenga fe, que se puede", concluyó.