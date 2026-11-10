Rating del papa León XIV: los programas más vistos sobre su visita a Uruguay y qué canales le dieron más pantalla

La histórica visita del papa León XIV a Uruguay también tuvo su impacto en la televisión. Durante los tres días de permanencia del pontífice en el país, los canales abiertos y las señales para abonados dedicaron parte de sus programaciones a seguir sus actividades, con transmisiones en vivo, programas especiales, enviados al interior y una amplia cobertura en los informativos.

De acuerdo con las mediciones de audiencia de la consultora Ibope, la agenda papal despertó un importante interés entre los televidentes y tuvo una presencia destacada entre los programas más vistos del viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

El viernes, los cinco programas más vistos de la televisión abierta estuvieron relacionados, de manera directa o indirecta, con la visita de León XIV. El primer lugar correspondió a Telenoche (Canal 4), con 14,6 puntos de rating en hogares, seguido por Subrayado tarde (Canal 10), con 13 puntos.

El tercer puesto fue para la edición central de Subrayado, con 11,9 puntos, mientras que Telemundo (Canal 12) se ubicó cuarto, con 11,5. En quinto lugar apareció el especial de Subrayado dedicado a León XIV, que alcanzó 11,4 puntos.

También ingresaron al ranking de los diez más vistos los especiales de Telenoche sobre el pontífice, con 10 puntos, y de Telemundo, con 9,9, programas que en plena tarde siguieron el arribo de León XIV (a las 16:30) y el recibimiento oficial de las autoridades nacionales y de la Iglesia.

Noelia Etcheverry y Juan Andrés Verde junto a León XIV. Foto: Pata Eizmendi

La llegada del papa León XIV al aeropuerto de Carrasco. Foto: Natalia Rovira.

El sábado, otra jornada de protagonismo papal en la TV abierta

El sábado 7 de noviembre volvió a mostrar una fuerte presencia de los informativos en las preferencias del público. Telenoche 4 sábado encabezó el ranking con 13,6 puntos, seguido muy de cerca por Teledía 4, que registró 13,5. Ambos espacios dedicaron una parte importante de sus contenidos a las actividades de León XIV.

En una jornada en la que también tuvieron buena respuesta las series y el cine, la cobertura papal logró hacerse un lugar entre los diez programas más vistos.

El especial de Telemundo dedicado a la visita alcanzó 10,3 puntos de rating y ocupó el sexto lugar. Por su parte, Teledía ingresó en el octavo puesto con una transmisión especial desde la Universidad Católica del Uruguay, que marcó 9,8 puntos.

El papa León XIV en la pantalla grande de la Universidad Católica del Uruguay. Foto: Darwin Borelli/El País.

El domingo 8, último día de la visita papal, la programación televisiva comenzó a recuperar cierta normalidad. León XIV dejó Uruguay pasadas las 15:00, luego de una intensa agenda que incluyó una multitudinaria misa en Florida y su despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Ese día, la gala de Gran Hermano Uruguay (Canal 10) fue el programa más visto de la televisión abierta, con 14,8 puntos de rating en hogares, en horas de la noche.

En segundo lugar quedó Subrayado domingo, también de Canal 10, con 11,7 puntos, mientras que Teledía 4 domingo completó el podio con 10,8.

La cobertura papal, sin embargo, continuó teniendo una presencia significativa. En el quinto lugar apareció un especial de Teledía dedicado a la despedida de León XIV, con 9,7 puntos, seguido por un especial de Telemundo, con 9,5.

Además, la transmisión de Teledía sobre la misa celebrada por el pontífice en Florida registró 7,4 puntos y ocupó el décimo puesto de lo más visto del domingo.

Una cobertura especial de la televisión uruguaya

La visita de León XIV también motivó un importante despliegue técnico y periodístico de los canales uruguayos. VTV y Canal 5 establecieron una alianza para realizar la transmisión oficial de las actividades del pontífice, cuya señal fue tomada por los restantes canales abiertos.

Serán tres jornadas históricas, intensas e interesantes. Los esperamos a todos! https://t.co/8OekwCwef3 — Nicolás Núñez (@Niconunez82) November 5, 2026

Canal 4 y Canal 12 fueron dos de las señales que más horas de programación destinaron al acontecimiento. Ambas emisoras desplegaron periodistas en distintos puntos del país, entre ellos Paysandú y Florida, y complementaron las transmisiones con mesas de análisis en estudios, entrevistas y comentarios sobre el significado de la visita.

Canal 10, en cambio, optó por mantener básicamente su programación habitual, aunque incorporó un especial diario durante la tarde, conducido por la periodista Magdalena Prado, además de ampliar el espacio destinado a León XIV en sus diferentes ediciones de Subrayado.