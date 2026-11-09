León XIV hizo historia en 10 minutos en Juanicó: una multitud emocionada y un alcalde que rompió el protocolo

La localidad de Juanicó, en el departamento de Canelones, vivió este domingo temprano una jornada histórica con la visita del papa León XIV, quien hizo una breve parada en su camino hacia Florida para saludar y bendecir a miles de fieles que lo aguardaban frente a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús.

Según estimaciones de las autoridades locales, unas 3.000 personas se congregaron en las inmediaciones del templo, una concurrencia de más del doble de la población habitual de esta localidad de aproximadamente 1.400 habitantes. Muchos llegaron durante la madrugada para asegurarse un lugar privilegiado desde donde observar al pontífice.

La convocatoria reunió a fieles de Las Piedras, Progreso, Canelones, Sauce, Cerrillos y otros puntos del departamento y de país, que se acercaron para participar de un acontecimiento inédito.

Unos 3.000 fieles aguardaron desde temprano la llegada del papa.

León XIV llegó pasadas las 8:40 y permaneció alrededor de diez minutos en Juanicó, antes de continuar hacia Florida, donde tenía previsto celebrar la misa por la festividad de Nuestra Señora de los Treinta y Tres.

El papa fue recibido por el intendente de Canelones, Francisco Legnani; el alcalde de Juanicó, Fernando Lúquez, y autoridades eclesiásticas del departamento. Como recuerdo de su paso por la localidad, recibió vinos de la zona, dulce de leche y libros sobre la historia de Juanicó. También se descubrió una placa conmemorativa de la visita papal a la parroquia.

Unos 3.000 fieles aguardaron al papa León XIV.

El emotivo mensaje del papa y su vínculo familiar con Santa Teresita

En su breve discurso, León XIV se mostró especialmente conmovido por la oportunidad de visitar un templo dedicado a Santa Teresita del Niño Jesús, figura por la que su familia profesaba una particular devoción.

"Estoy de verdad muy contento por este breve momento en la parroquia de Santa Teresita, la primera parroquia en Uruguay dedicada después de su canonización", expresó.

Luego reveló un recuerdo de su infancia: "En mi familia, especialmente con mi papá, teníamos una gran devoción a Santa Teresita".

🔴✝️ "ESTOY MUY CONTENTO POR ESTE MOMENTO EN ESTA PARROQUIA" 🇺🇾



➡️ El papa León XIV visita la Capilla de Santa Teresita en Juanicó.



💬 "En mi familia teníamos una gran devoción por Santa Teresita", contó.



También bendijo los símbolos religiosos de todos los presentes.



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El pontífice destacó que su paso por Juanicó coincidiera con el camino hacia Florida, donde celebraría una de las festividades religiosas más importantes para los católicos uruguayos.

"Es un momento de devoción, momento de agradecimiento, un momento para reconocer que la gracia de Dios, el amor de Dios está siempre con nosotros", señaló.

En otro pasaje, León XIV invitó a los presentes a vivir su fe sin temor y con orgullo. "Vamos a pedir al Señor que nos ayude a todos a crecer la fe, a vivir nuestra fe con valentía, a no tener miedo de decir yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesucristo", manifestó.

Antes de despedirse, impartió su bendición a los fieles, sus familias y los objetos religiosos que muchos habían llevado especialmente para la ocasión, entre ellos rosarios. "Felicidades, feliz día, feliz domingo", concluyó ante la multitud.

El alcalde que consiguió la visita y se salió del protocolo

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Fernando Lúquez, alcalde de Juanicó y principal impulsor de la inclusión de la localidad en el itinerario papal.

El alcalde Fernando Lúquez (de negro) abrazado por un vecino de Juanicó.

Meses atrás, Lúquez había iniciado gestiones ante el obispo de Canelones Heriberto Bodeant para solicitar que León XIV realizara una parada en el pueblo. La ubicación de Juanicó sobre la ruta 5, en el trayecto hacia Florida, favoreció la propuesta.

En setiembre, una avanzada del Vaticano visitó la localidad para evaluar las condiciones de una eventual escala. Semanas después llegó la confirmación que los vecinos tanto esperaban.

Este domingo, cuando finalmente tuvo al papa frente a frente, Lúquez protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada: rompió el protocolo y lo abrazó. "Me salí del protocolo. Le pido disculpas a la Guardia Suiza, era un saludo de reverencia, de respeto, pero ese abrazo salió del corazón y terminó en el corazón del papa", relató posteriormente.

El alcalde contó que sintió una respuesta afectuosa del pontífice, quien además le obsequió un rosario. "Creo que hubo recepción y recibimiento, porque me regaló un rosario", añadió.

Visiblemente emocionado, Lúquez aseguró que lo sucedido marcará un antes y un después para la localidad. "Va a quedar para la historia personal y comunitaria", expresó.

También agradeció a León XIV por llevar un mensaje de esperanza inspirado en el Evangelio y consideró que el significado de la visita trasciende a la comunidad católica para alcanzar a todos los uruguayos.

"Ahora son pocas las palabras que puedo expresar, pero a medida que se aquilaten las emociones y pasemos rayas en unos días, semanas, ahí vamos a tomar real dimensión de lo que vivimos", reflexionó el alcalde nacionalista.

Por su parte, el intendente Francisco Legnani valoró especialmente que el papa hubiera encontrado un espacio en su apretada agenda para visitar Juanicó.

Tras la bendición y los saludos, León XIV retomó su recorrido hacia Florida. Numerosos fieles acompañaron la partida y algunos incluso siguieron la caravana papal para participar de las actividades previstas en la capital floridense.

Entre ellos estuvo el propio Lúquez, quien, todavía conmovido, recibió abrazos y felicitaciones de sus vecinos antes de partir hacia la misa.

En apenas diez minutos, Juanicó vivió un acontecimiento que quedará grabado en su memoria colectiva. La visita de León XIV convirtió por una mañana a esta pequeña localidad canaria en un punto de encuentro para miles de fieles.