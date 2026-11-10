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El País Sábado Show

Figura de Canal 12 fue elegida para protagonizar un exitoso musical de Broadway: los detalles

La artista, de extensa trayectoria en Carnaval y actual movilera de Canal 12, encabezará una nueva adaptación del prestigioso espectáculo Kinky Boots.

El País
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09/11/2026, 21:36
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El back de la foto de Canal 12.
Figuras de Canal 12 en el lanzamiento de programación.
Foto: Instagram @teledoce

El musical Kinky Boots, uno de los títulos más exitosos de las últimas décadas en Broadway, tendrá una versión uruguaya en 2027 y ya tiene a sus protagonistas. Celina Pereyra fue elegida para encabezar el espectáculo junto a Rusito González y Rodrigo Garmendia, en una producción de Diego Sorondo que llegará en marzo al Teatro El Galpón.

Pereyra cuenta con una extensa trayectoria en Carnaval y actualmente trabaja como movilera de Puesta a Punto (Canal 12). En 2025 también formó parte del elenco de Tu cara me suena, el programa de entretenimientos que condujo Maxi de la Cruz.

La propuesta llevará a escena una historia que combina música, humor y emoción, con canciones de Cyndi Lauper y libreto de Harvey Fierstein. Estrenado en Broadway en 2013, el espectáculo se convirtió en un fenómeno internacional y obtuvo seis premios Tony, incluido el de Mejor Musical.

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Basado en una historia real, Kinky Boots cuenta las desventuras de Charlie Price, un joven inglés que hereda una fábrica de zapatos en crisis, y Lola, una drag queen que le propone fabricar botas de plataforma diseñadas para hombres que actúan en espectáculos drag. La sociedad entre ambos se transforma en una historia de amistad, identidad y aceptación.

Celina Pereyra
Celina Pereyra
Foto: Ignacio Sánchez

La obra tendrá músicos en vivo y más de 25 artistas sobre el escenario, entre actores, cantantes y bailarines. La producción ya había abierto una convocatoria de audiciones para completar el elenco, con una búsqueda de intérpretes versátiles y una instancia específica para seleccionar a los artistas que interpretarán a los Ángeles, las drag queens que tienen un papel destacado en la trama.

Durante 2025, Sorondo y su productora DS Producciones estuvieron detrás de distintas propuestas teatrales, tales como Ahora después, LOOP, Extraña Pareja, La omisión de la familia Coleman y ¿Estás ahí?. Con Kinky Boots, el productor volverá a apostar por una producción de gran despliegue.

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