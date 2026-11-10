Figura de Canal 12 fue elegida para protagonizar un exitoso musical de Broadway: los detalles

El musical Kinky Boots, uno de los títulos más exitosos de las últimas décadas en Broadway, tendrá una versión uruguaya en 2027 y ya tiene a sus protagonistas. Celina Pereyra fue elegida para encabezar el espectáculo junto a Rusito González y Rodrigo Garmendia, en una producción de Diego Sorondo que llegará en marzo al Teatro El Galpón.

Pereyra cuenta con una extensa trayectoria en Carnaval y actualmente trabaja como movilera de Puesta a Punto (Canal 12). En 2025 también formó parte del elenco de Tu cara me suena, el programa de entretenimientos que condujo Maxi de la Cruz.

La propuesta llevará a escena una historia que combina música, humor y emoción, con canciones de Cyndi Lauper y libreto de Harvey Fierstein. Estrenado en Broadway en 2013, el espectáculo se convirtió en un fenómeno internacional y obtuvo seis premios Tony, incluido el de Mejor Musical.

Basado en una historia real, Kinky Boots cuenta las desventuras de Charlie Price, un joven inglés que hereda una fábrica de zapatos en crisis, y Lola, una drag queen que le propone fabricar botas de plataforma diseñadas para hombres que actúan en espectáculos drag. La sociedad entre ambos se transforma en una historia de amistad, identidad y aceptación.

Celina Pereyra Foto: Ignacio Sánchez

La obra tendrá músicos en vivo y más de 25 artistas sobre el escenario, entre actores, cantantes y bailarines. La producción ya había abierto una convocatoria de audiciones para completar el elenco, con una búsqueda de intérpretes versátiles y una instancia específica para seleccionar a los artistas que interpretarán a los Ángeles, las drag queens que tienen un papel destacado en la trama.

Durante 2025, Sorondo y su productora DS Producciones estuvieron detrás de distintas propuestas teatrales, tales como Ahora después, LOOP, Extraña Pareja, La omisión de la familia Coleman y ¿Estás ahí?. Con Kinky Boots, el productor volverá a apostar por una producción de gran despliegue.