Más de 600 personas anotadas para ser parte del musical "Kinky Boots" en Uruguay: así fueron las audiciones

Es sábado a la tarde y en la esquina de Canelones y Joaquín Requena, donde está la Escuela de Acción Artística Luis Trochón, hay un montón de chicos charlando. Están esperando para entrar a las audiciones de Kinky Boots, el musical basado en la película inglesa de 2005, con música de Cyndi Lauper, que se estrenará en Uruguay en 2027 en el Teatro El Galpón.

Algunos conversan mientras pasean en tacos, con una gracia envidiable, y otros corren hasta el café de la otra esquina. Dentro de la escuela, un grupo de chicas, todas vestidas de negro, espera sentada en el piso para entrar. En la sala, cuatro personas ocupan las butacas, mientras tres hombres sobre el escenario escuchan las indicaciones de Daniel Infante Pan, director del musical que produce Diego Sorondo. Junto a ellos están Rodrigo Garmendia y Rusito González, los protagonistas del espectáculo, quienes repasan sus líneas antes de que comience la prueba para el papel de Don, uno de los empleados de la fábrica de zapatos donde transcurre buena parte de la historia.

En distintos lugares de la platea están el director musical, la coreógrafa, Infante Pan y Sorondo. Todos tienen páginas llenas de anotaciones. Trabajan desde el mediodía y seguirán hasta pasadas las 20.00. Ese día se definirán todos los roles, luego de ver pasar a más de 100 personas por el escenario.

El casting para Kinky Boots se abrió en setiembre y, dice Infante Pan, se anotaron más de 600 personas para los distintos papeles: los “ángeles”, que caminan en tacos, Don, Lauren y los demás personajes secundarios del musical.

Audiciones para "Kinky Boots". Foto: Difusión.

“Para el casting debían enviar un video e hicimos una preselección. Así que fueron unas 100 personas las que vinieron a la audición presencial”, comenta Infante Pan. El director adelanta que el espectáculo tendrá, en total, 32 artistas en escena.

Después de escuchar las indicaciones generales, los tres hombres salen de la sala y entran de a uno. Cada uno interpreta el parlamento que preparó previamente junto a Garmendia y González, recibe nuevas indicaciones del director y vuelve a hacer una pasada con los protagonistas.

“Busco personajes, porque todos los convocados tenían el physique du rôle para el personaje”, dice Infante Pan. ”Lo que busco es un equipo dispuesto a trabajar y virtuoso, pero además que entienda el ida y vuelta que tiene que tener un intérprete de comedia musical con un director de comedia musical, que es muy distinto al de un intérprete únicamente actoral con un director actoral”.

“Es un musical que tiene muchos perfiles y tiene que ser un ensamble muy ecléctico, a diferencia de otros que son más para bailarines. Acá hay de todo, así que estamos en la búsqueda de esos perfiles”, comenta Garmendia, director artístico de la producción. También dice que se anotaron personas de distintos países.

Equipo de la producción de "Kinky Boots". Foto: Difusión.

Kinky Boots cuenta la historia de Charlie (Garmendia), quien hereda la fábrica familiar de zapatos, que tiene más deudas que clientes. Desesperado, encontrará en Lola (González), una drag queen y artista principal de un pub londinense, la llave para salvar el negocio: fabricar botas de taco alto capaces de soportar el peso de un hombre.

La fábrica deberá atravesar una transformación que va mucho más allá de su forma de producir zapatos. Los trabajadores, acostumbrados a fabricar calzado tradicional, tendrán que aprender a hacer unas botas muy diferentes y, en el camino, dejar atrás algunos prejuicios. La llegada de Lola pondrá en cuestión sus ideas sobre la masculinidad, la identidad y la diversidad.

Tanto González como Garmendia habían visto el musical en Buenos Aires y tenían ganas de hacerlo. Garmendia forma parte del proyecto desde el comienzo, mientras que González fue confirmado hace pocas semanas. También se incorporó Celina Pereira, que interpretará a la novia de Charlie.

“Este es un musical que tiene todos los condimentos”, dice Garmendia en una pausa de las audiciones. “Tiene humor, emoción, la música es espectacular, la producción... Tiene todo. Ahora estamos empezando a conocernos, a trabajar y nos estamos preparando a nivel vocal porque es un desafío enorme”, agrega.

Rodrigo Garmendia y Rusito González en las audiciones para "Kinky Boots". Foto: Difusión.

“Para mí es todo nuevo”, dice González, que si bien tiene experiencia como parodista, reconoce que esto es otra cosa. “Estoy sumergido en un mundo maravilloso y, por suerte, debuto con el Messi de los musicales, Rodri, así que estoy muy contento. Le pregunto, voy investigando y me voy descubriendo”, agrega.

Luego de las pruebas para elegir a Don, llegarán las de Lauren y, más tarde, los “ángeles” subirán al escenario. Todavía quedan meses de ensayo antes de que se enciendan las luces del Teatro El Galpón, pero el primer paso de Kinky Boots ya se dio, el sábado en una esquina de Montevideo.