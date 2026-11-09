Lucila Rada reapareció en televisión y se emocionó al recordar a su padre: "Siento un vacío grande"

Lucila Rada volvió a la televisión después del fallecimiento de su padre, Ruben Rada, y lo hizo en Algo que decir, el programa de entrevistas que conduce Pablo Fabregat por Canal 12. La cantante compartió el estudio con Germán Medina, Roberto Musso y Carla Lorenzo, y tuvo dos momentos especialmente emotivos al recordar al músico: uno al hablar del homenaje a Tótem en el Auditorio del Sodre y otro al ver imágenes de un espectáculo en el que había compartido escenario con su padre y sus hermanos.

La primera referencia a su historia familiar surgió cuando Fabregat les preguntó a los invitados cuánto había determinado su entorno familiar la profesión que eligieron. Enseguida, el conductor le consultó a Lucila específicamente por el homenaje a Tótem, una instancia que reunió a la familia y a músicos vinculados con la trayectoria de la banda.

"Fue increíble", resumió Lucila. Contó que al principio hubo dudas sobre si llevar adelante el espectáculo y que, una vez tomada la decisión, aparecieron los nervios y las emociones. Sin embargo, recordó que al abrirse el telón y encontrarse con el teatro lleno sintieron "un abrazo tan lindo de la gente".

También destacó el trabajo de su hermano, a quien reconoció especialmente por los ensayos, los arreglos musicales y el ambiente que logró generar entre los integrantes de la banda. "Musicalmente también salió increíble. Así que fue divino, divino", expresó.

Fabregat quiso saber si, como familia, imaginaban que después de la muerte de Rada se produciría una manifestación de cariño popular de semejante dimensión. Lucila respondió que, desde muy chica, había convivido con el temor a perder a su padre y que, por distintas circunstancias familiares, siempre había sentido que ese momento podía llegar.

Con el paso del tiempo, pudo dimensionar todavía más la admiración y el cariño que despertaba su padre. Por eso, aunque reconoció que la repercusión de su muerte superó lo que había imaginado, aseguró que alguna vez había pensado cómo sería atravesar esa situación. Incluso sabía que sería ella quien tendría que salir a hablar públicamente en nombre de la familia. "¡Qué mujer desarmada!", recordó que dijo al ver esas imágenes.

Lucila Rada se emocionó al ver un video de Rubén Rada cantando con sus hijos

Otro de los momentos más sensibles de la participación de Lucila llegó durante un segmento en el que Fabregat propone conocer a los invitados a través de la música. En esa instancia, el programa puso al aire un registro de Ruben Rada interpretando "Muy lejos te vas" junto a Lucila y sus hermanos.

Al ver las imágenes, la cantante no pudo ocultar su emoción. "Es un show maravilloso. Creo que es parte de la historia", expresó. Y al instante completó: "Siento amor, pero tengo que ser sincera: tengo una tristeza gigante".

Lucila también manifestó "gratitud por haber tenido ese padre y esos hermanos", y también y por haber podido compartir un escenario con ellos. Pero enseguida volvió la otra cara de ese recuerdo: "Y después un vacío grande", dijo.

La artista contó que en los últimos días le había resultado especialmente difícil encontrarse con canciones y registros de su padre sin poder volver a escucharlo en el presente.

"Todo lo que veo pasó y no lo escucho. No puedo", resumió, visiblemente movilizada. Finalmente, agradeció el acompañamiento de los presentes mientras intentaba atravesar ese momento en televisión.