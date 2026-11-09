La pregunta que descolocó al papa León XIV y la respuesta del santo padre: "Soy de la escuela antigua"

El papa León XIV pasó por Uruguay con una agenda cargada de actividades que lo llevó a recorrer distintos puntos del país. Llegó el viernes donde una multitud lo acompañó durante su trayecto hasta la Plaza Independencia y, durante su estadía, visitó Casavalle, estuvo en la localidad de Juanicó (Canelones), celebró una misa en Paysandú y viajó a Florida para participar de las actividades por el día de la Virgen de los Treinta y Tres. También dio una charla en la Universidad Católica y se realizó una masiva vigilia que reunió más de 60.000 personas en el Estadio Centenario.

Tras un fin de semana de encuentros y celebraciones, el pontífice partió el domingo por la tarde rumbo a Argentina, donde ya se encuentra como parte de su recorrido por Sudamérica. Luego continuará su viaje hacia Perú, donde vivió varios años.

En medio de esa gira también hubo lugar para intercambios más distendidos con la prensa que lo acompañó desde su salida, de Roma. Y entre las consultas hubo una que descolocó a León XIV, vinculada a una de sus aficiones: el tenis.

Papa León XIV en Florida. Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sánchez.

El periodista Juan Paullier, que ha acompañado al papa durante su visita a Sudamérica, aprovechó la ocasión para hacerle una pregunta sobre ese deporte.

"Una curiosidad, ¿usted, cuando juega al tenis, regresa con una mano o con dos?", le consultó el periodista uruguayo, por la técnica que usa para hacer la devolución en la cancha.

La pregunta provocó una respuesta entre risas del pontífice, que contestó: "Regreso a una mano, soy de la escuela antigua". A lo que el uruguayo, le agrega: como Federer o Wawrinka. "Sí, sí", continuó León XIV entre risas.

León XIV, aficionado al tenis, dejó así conocer un pequeño detalle de su vínculo con el deporte y confirmó que prefiere hacer la devolución con una mano, una técnica asociada a los jugadores de la vieja escuela.