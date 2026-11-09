"Gran Hermano Uruguay": quién fue el nominado menos votado y cómo quedó la placa antes de la gala de eliminación

De cara a la gala de eliminación, un participante de Gran Hermano Uruguay logró bajar de placa. Ayer, Acevedo fue el nominado que recibió menos votos por parte del público. De esta manera, el participante quedó fuera de la definición que tendrá lugar este lunes, cuando se conozca quién deberá abandonar la casa.

La placa quedó conformada por Agustina y Tai, que se enfrentarán a la decisión de los televidentes. Cabe recordar que el jueves Fabricio, el líder de la semana, había salvado a Gustavo de la nominación.

Luego de que el conductor, el Colo Gianarelli, anunciara que Acevedo bajaba de placa, las dos participantes tuvieron la oportunidad de dirigirse al público y expresar sus deseos de continuar en el reality.

Agustina fue directa y aprovechó su intervención para lanzar una chicana contra su compañera. “De mi parte me quiero quedar, obviamente. Soy lo más transparente que puedo en esta casa. Que se vaya la gente actriz. Tai al 7020, ya que estamos”, expresó, en referencia a la participante con la que comparte la placa.

Por su parte, Tai optó por un mensaje de agradecimiento hacia quienes la acompañan desde afuera y manifestó sus ganas de seguir compitiendo. “Colo, agradecer a la gente que me eligió para estar acá, a mi familia y a la gente que me apoya. Quiero seguir dándolo todo acá dentro”, señaló.

Con los votos del público como factor decisivo, Agustina y Tai esperan ahora el resultado de la gala de eliminación de este lunes, que determinará cuál de las dos deberá dejar la casa de Gran Hermano Uruguay.