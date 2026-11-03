Luis Lacalle reveló qué opina su familia sobre su participación en "Gran Hermano Uruguay" y los giros de su vida

Luis Lacalle Ponce de León fue invitado a La mañana en casa (Canal 10) para hablar sobre su rol como panelista de Gran Hermano Uruguay (Canal 10), que significó su debut en la pantalla chica. Se definió como “una persona muy analítica” y, por ese motivo, reconoció que, al haber otros cinco comunicadores en el programa, a veces sobreanaliza.

“Me gusta dar vueltas en las ideas. El mayor desafío ha sido sintetizar, pero me gustó”, expresó, antes de confesar que no era un gran consumidor del reality, aunque considera que la edición local es diferente a lo que había visto. “Me re enganché y estoy copado con la experiencia”, dijo.

Consultado acerca de cómo se siente respecto a los otros panelistas, el influencer musical e hijo del expresidente Luis Lacalle Pou consideró que la principal diferencia con el resto está en la edad y la trayectoria.

Reconoció que al inicio le costó un poco entrar, incluso porque no se siente cómodo con el modo debate. “Me costó un poco al principio encontrar mi lugar, pero ahora doy mi idea y, si me tengo que meter en alguna discusión, lo hago”, señaló.

“Elijo mucho mis batallas y no siento que haya una que tenga que dar”, explicó respecto a por qué todavía no se cruzó al aire con ninguno de los panelistas.

Pero el momento más interesante de la charla llegó cuando Magui Correa le enumeró los distintos perfiles y caminos que probó —fue jugador de fútbol, empezó Ingeniería, analiza música, estudia Comunicación y ahora es panelista de Gran Hermano— y quiso saber cómo se había tomado su familia esas idas y vueltas.

“Por suerte no me han cuestionado mucho, porque yo, obviamente, con cada cambio que hacía me lo iba cuestionando y decidía decir que sí y seguir para adelante. Si me hubieran dicho que no, hubiera sido una traba, pero, al revés, siempre apuntaron a lo que me guste”, comentó sobre la opinión de su familia respecto a esos cambios.

Dijo también que, cuando algo le gusta, se nota y que, en ese sentido, también le dieron para adelante. Aunque reconoció que, si en algún momento los cambios hubieran sido demasiados, probablemente lo habrían hablado. “Creo que este fue uno de los últimos y por ahora viene siguiendo”, agregó.

Luis Lacalle Ponce de León junto a los conductores de "La mañana en casa". Foto: @canal10uruguay

Ante la pregunta de si su familia se había enganchado a ver Gran Hermano todos los días, contestó: “Cuando pueden. La verdad que no mucho tampoco, pero sé que por lo menos me apoyan y bancan que me esté yendo bien”.

También contó que la música lo acompañó siempre y que, una vez que dejó el deporte, tuvo más tiempo y se metió de lleno en el mundo del rock y los recitales. “Me cautivó. Me di cuenta de que no solo estaba la música, sino que tenía su historia detrás. Fue algo que me llamó, me fui metiendo y arranqué con las redes”, indicó sobre sus orígenes como influencer.

Fue su comunidad la que, en parte, le abrió ese abanico de géneros. A medida que fue creciendo en número de seguidores, ellos le iban pidiendo que hablara de sus bandas favoritas. “Saben que capaz que hay artistas que no conozco y, sin decirlo, entendimos que ellos me pueden recomendar un disco, yo tomarme el tiempo de escucharlo y volver con una devolución informada”, señaló.

Al cierre, retomaron la charla sobre Gran Hermano Uruguay y Luis Lacalle comentó que le parecía que había sido un gran primer mes. “Lo he visto bien. Es una casa muy uruguaya. El después de las peleas es muy uruguayo. Se pelean y se pasan el mate, después comen todos juntos. Por más de que tengan diferencias, siempre está el que somos una gran familia”, indicó.

Y cerró diciendo que el programa ha colmado sus expectativas: “Era lo que esperaba de un Gran Hermano Uruguay”.