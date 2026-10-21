Tras la pelea con Laura Ubfal, Luis Lacalle apuntó a Wanda Nara: su filoso comentario sobre la mediática

Luis Lacalle Ponce de León volvió a apuntar contra una figura del espectáculo argentino. El influencer y panelista de Gran Hermano Uruguay reaccionó en sus redes sociales al premio Martín Fierro de la Música que recibió Wanda Nara por "Bad Bitch", ganadora en la categoría de mejor canción viral, y no ocultó su disconformidad con el reconocimiento.

El joven de 22 años compartió en una historia de Instagram la noticia que anunciaba el triunfo de la mediática argentina, con el titular "Ganó Wanda Nara: se llevó el Martín Fierro de la Música por Bad Bitch". Sobre esa publicación, agregó un comentario contundente: "El final está más cerca de lo que pensamos".

El mensaje de Luis Lacalle contra Wanda Nara. Foto: @luislacalle_

La crítica no pasó inadvertida, especialmente por el perfil que Lacalle Ponce de León construyó en redes sociales. El comunicador ganó notoriedad a partir de sus análisis de contenidos musicales, sus comentarios sobre discos y la cobertura de recitales, un recorrido que le dio un espacio propio para opinar sobre la industria musical.

No es el primer dardo que Lacalle Ponce de León lanza al otro lado de Río de la Plata. Semanas atrás, el uruguayo quedó en el centro de una polémica con la periodista Laura Ubfal, luego de que ella anticipara que él integraría el panel de Gran Hermano. El episodio derivó en un fuerte intercambio entre ambos y se trató de su debut en una pelea con una figura de la televisión argentina.

El premio a Wanda

El premio otorgado a la conductora argentina fue de los más comentados de la noche de los Martín Fierro de la música. Wanda Nara recibió un reconocimiento especial como "mejor canción viral" por "Bad Bitch" sin competir contra ningún otro tema. Al recibir el premio, la mediática le agradeció a sus "colegas músicos" frente a un auditorio en el que estaban Patricia Sosa, Chaqueño Palavecino, Pimpinela, Abel Pintos, María Becerra, entre otros artistas.