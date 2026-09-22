Luis Lacalle Ponce de León le contestó a Laura Ubfal y aclaró qué pasó con "Gran Hermano Uruguay"

Luis Lacalle Ponce de León salió a aclarar su participación en Gran Hermano Uruguay (Canal 10) luego de que la periodista argentina Laura Ubfal anunciara el viernes su incorporación al reality y generara repercusiones en redes, ya que encabezó el mensaje diciendo: “En todos lados se teje nepotismo”, en referencia al hijo del expresidente Luis Lacalle Pou.

La particular respuesta del joven influencer llegó este lunes, después del estreno de la primera edición uruguaya del formato, que batió récords de audiencia, con picos de 29,3 puntos de rating, según Ibope Media.

La duda ya había comenzado a instalarse durante el fin de semana. Luego de compartir una reseña del recital de Tan Biónica, Lacalle Ponce de León contó que se iría dos semanas de viaje, aunque aclaró que había dejado contenido preparado para continuar activo en sus redes.

El dato llamó la atención teniendo en cuenta que Gran Hermano Uruguay se estrenó este domingo por Canal 10 y que, según había informado Ubfal, el joven de 22 años iba a formar parte del equipo de panelistas del reality.

Ahora, el propio influencer se refirió a la situación con un mensaje que publicó en redes sociales desde Brasil y que, además de aclarar la información, apuntó directamente a la periodista argentina.

“Si prendiste la tele esta semana pensando que iba a aparecer en Gran Hermano vas a tener que aprender a no hacerle caso a la gente que no se toma el tiempo ni de averiguar mi nombre real ni lo que hago en redes”, escribió.

Primicia, en todos lados se teje nepotismo.

Luis Alberto Lacalle Pou, de 22 años, hijo del ex presidente del país, será panelista en la primera edición de "Gran Hermano Uruguay" que empieza este domingo pic.twitter.com/oanoNbng3k — Laura Ubfal (@laubfal) September 18, 2026

El mensaje fue una clara referencia al posteo donde Ubfal daba la primicia en X. En la publicación, la periodista escribió que “Luis Alberto Lacalle Pou” sería panelista de Gran Hermano Uruguay, confundiendo así el apellido del joven con el de su padre, el expresidente Luis Lacalle Pou.

La publicación de Ubfal había generado repercusiones incluso antes del estreno del reality. La periodista cuestionó la llegada del joven al programa y utilizó la palabra “nepotismo” para referirse a su incorporación. El comentario generó respuestas de varios uruguayos que salieron en defensa del hijo del expresidente, entre ellos el periodista y relator deportivo Máximo Goñi.

El mensaje de Luis Lacalle Ponce de León sobre su participación en "Gran Hermano Uruguay". Foto: @luislacalle_

“Lo conocí en Rocha. Concretamente en La Aguada. Charlas cortas pero amenas. En Sauce y Rocha. Sobrio, educado, estudioso, independiente y solvente en su visión de los jóvenes y aspectos musicales. Ni más ni menos. El futuro dirá”, escribió Goñi al compartir la publicación de Ubfal.

Lacalle Ponce de León, en tanto, es creador de contenido y tiene una comunidad de 60.000 seguidores en Instagram. Su perfil está especialmente vinculado a la música y a contenidos en redes sociales.

La primera edición de Gran Hermano Uruguay comenzó este domingo con 21 participantes y la conducción de Eduardo “Colo” Gianarelli. Entre las figuras vinculadas al análisis del reality también fue anunciado el argentino Gastón Trezeguet, que se incorporará al debate de los viernes.