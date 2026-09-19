El inesperado apoyo de un periodista a Luis Lacalle Ponce de León tras la polémica: "Independiente y solvente"

La noticia de que el influencer Luis Lacalle Ponce de León debutará como panelista de Gran Hermano Uruguay (Canal 10) fue dada a conocer por la periodista argentina Laura Ubfal el viernes por la tarde y rápidamente generó repercusiones en redes sociales.

¿El motivo? La comunicadora cuestionó la incorporación del hijo del expresidente Luis Lacalle Pou y habló de “nepotismo” en una publicación en X.

El comentario abrió una discusión a ambos lados del Río de la Plata. Mientras algunos usuarios cuestionaron la llegada del joven de 22 años al reality, otros defendieron su trayectoria como creador de contenido vinculado a la música y destacaron que ya había construido una comunidad en redes sociales.

Entre las respuestas al mensaje de Ubfal hubo una que llamó especialmente la atención: la del periodista y relator deportivo Javier Máximo Goñi, quien salió a defender al joven.

“Lo conocí en Rocha. Concretamente en La Aguada. Charlas cortas pero amenas. En Sauce y Rocha. Sobrio, educado, estudioso, independiente y solvente en su visión de los jóvenes y aspectos musicales. Ni más ni menos. El futuro dirá”, escribió Goñi al compartir la publicación de la periodista argentina.

Lo conocí en Rocha. Concretamente en La Aguada. Charlas cortas Pero amenas. En Sauce y Rocha. Sobrio, educado, estudioso, independiente y solvente en su visión de los jóvenes y aspectos musicales. Ni más ni menos. El futuro dirá. https://t.co/kvzVaIaKf8 — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) September 18, 2026

El comentario cobró particular interés por la trayectoria política reciente del propio Goñi. El relator de Radio Oriental fue candidato suplente de Aníbal Pereyra, del Frente Amplio, en las elecciones departamentales de Rocha de 2025. Su incorporación a la lista había sido explicada por su vínculo de 38 años con el departamento y su conocimiento del deporte, un área en la que Pereyra esperaba que pudiera aportar.

En aquel momento, Goñi explicó públicamente su decisión de participar en la campaña y habló de su vínculo con Rocha, del desarrollo del deporte y de la necesidad de una política más cercana a la gente. También señaló que asumía la candidatura “en modo Aníbal, en modo Frente Amplio y en modo para ganar la intendencia”.

Por eso, su defensa de Lacalle Ponce de León generó particular repercusión en redes, más allá de las opiniones que despertó la incorporación del joven a Gran Hermano Uruguay.

Mientras tanto, Lacalle Ponce de León se prepara para su debut televisivo este domingo 20 de setiembre. El hijo del expresidente será parte del panel de la primera edición de Gran Hermano Uruguay, que tendrá a Eduardo “Colo” Gianarelli en la conducción y comenzará a las 21:15 por Canal 10.