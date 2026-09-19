Figura de Canal 12 sorprendió al anunciar un arriesgado proyecto personal: "Hace tiempo que lo quería hacer"

Pablo Turturiello, a quien este año se lo pudo ver en ¿Quién es la máscara? (Canal 12), sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto que marcará su regreso al teatro uruguayo después de una década. El actor, que actualmente reside en Buenos Aires, será protagonista por primera vez de un unipersonal: se trata de Ícaro, Dance with Me, la nueva propuesta de Marianella Morena que llegará al Teatro Solís en febrero.

Bajo el mensaje “Nuevo proyecto”, Turturiello compartió en sus redes sociales el afiche del espectáculo, que anuncia: "Una nueva obra está cayendo sobre Montevideo. Próximamente, Pablo Turturiello en ÍCARO, Dance with me. La nueva creación de Marianella Morena en el Teatro Solís”. La propuesta tendrá únicamente ocho funciones en Monetvideo.

Consultado por El País sobre este desafío, el actor expresó su entusiasmo por volver a hacer teatro en Uruguay y por trabajar junto a Morena: "Estoy muy contento de hacer teatro en Uruguay. Volver con un título provocativo y alineado a mi manera de pensar el teatro me entusiasma mucho, sobre todo porque así tengo cada vez un nexo más fuerte con Uruguay después de estar viviendo desde hace tanto tiempo en Argentina. Además soy admirador del trabajo de Marianella siempre le digo de hacer algo juntos en teatro. Por suerte pudimos coordinar las agendas para este proyecto que me encanta".

La obra toma como punto de partida el mito de Ícaro, una de las historias más conocidas de la mitología griega, que a lo largo de los siglos se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la soberbia y la falta de moderación. En esta versión, Morena lleva el relato a la actualidad y lo aborda desde temáticas como el suicidio, la ansiedad y el impacto de las redes sociales.

La propuesta tendrá una fuerte impronta performática y provocadora, con música original y una puesta de carácter íntimo que también incorporará sonidos vinculados al rock y al punk.

Turturiello, que reside en Buenos Aires, anticipó que se instalará en Montevideo durante octubre para realizar un período de ensayos intensivos. El estreno está previsto para febrero en el Teatro Solís y, posteriormente, la obra continuará su recorrido con una gira.

Pablo Turturiello se prepara para "Ícaro". Foto: difusión

Los otros proyectos de Turturiello

El regreso al teatro uruguayo se produce mientras el actor también suma nuevos trabajos en cine. Turturiello está próximo a estrenar Glaxo, película que integra junto a figuras como Lali Espósito y Esteban Lamothe.

En televisión, en tanto, este año se lo pudo ver en Canal 12 como uno de los “investigadores” de ¿Quién es la máscara?, el big show conducido por Maxi de la Cruz.

Su regreso a los escenarios uruguayos llega diez años después de su última experiencia teatral en el país. Durante ese período, el actor desarrolló buena parte de su carrera en Buenos Aires y formó parte de superproducciones de la calle Corrientes, como Rent y La Sirenita.