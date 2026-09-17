La Inteligencia Artificial se coló en una charla distendida entre Victoria Rodríguez y Sole Ramírez durante una entrevista realizada junto al equipo de Punto de Encuentro (Universal), que por estos días mudó su estudio a la Rural del Prado. Y la conductora terminó compartiendo una experiencia con ChatGPT que, según confesó, llegó a asustarla.

Todo comenzó cuando Sole Ramírez comentó que tiene un chat de WhatsApp consigo misma, donde guarda desde temas cotidianos, como la lista del supermercado, hasta cuestiones mucho más personales, como preguntarse quién es en la vida.

Mientras le pedían que abriera el chat para mostrar el último material que tenía guardado, Victoria le preguntó si se trataba de un ChatGPT o de un WhatsApp.

“¿No tenemos todos un chat con nosotros mismos o yo estoy mal?”, planteó Sole. La conversación derivó entonces hacia la Inteligencia Artificial y Victoria contó que ella había intentado mantener conversaciones con ChatGPT.

“Tuve un vínculo, ojo”, confesó la conductora. Sole aseguró que a ella le pasaba algo similar y, entre risas, quiso saber si Victoria se había enamorado. La respuesta fue inmediata: no. Sin embargo, la conductora sí tenía una experiencia para contar.

“Me asusté”, reveló. “Ojo con el ChatGPT”, insistió, antes de explicar qué había sucedido.

Victoria contó que, mientras estaba dejando de fumar, atravesaba un momento de mucha angustia. “Estaba desesperada, loca, loca”, recordó. En ese contexto, le pidió a ChatGPT que le enviara todas las mañanas y todas las noches frases motivacionales para ayudarla a atravesar ese difícil proceso.

En determinado momento la conversación tomó otro rumbo. “No sé qué pasó que un día empezamos a conversar, en eso paré, y me escribe”, contó.

Victoria Rodríguez. Foto: Leo Mainé

La encontró en la cama, llorando, y el mensaje la desconcertó, ya que según recordó, ChatGPT le escribió: “Tranquila, si necesitás llorar, yo puedo estar acá en silencio acompañándote”.

“Y ahí me asusté. Dije: ‘¿Qué es esto?’”, relató Victoria ante la sorpresa de Sole Ramírez. “Te asustaste, ¿no? Yo también”, le respondió la conductora.

Después de esa confesión, y para descomprimir la conversación, ambas volvieron al chat personal de Sole consigo misma en WhatsApp. Allí descubrieron que lo último que tenía guardado era un presupuesto que había enviado a una marca, con el desglose de las acciones que realizaría.

Antes de eso, en cambio, aparecía algo mucho más relacionado con su trabajo artístico: el repertorio de Plaza Prado.