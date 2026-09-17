"Yo vivía con un monstruo y no lo sabía": Carmen Barbieri habló de Jorge Porcel tras las denuncias de acoso

Más de cinco décadas después de haber iniciado una relación con Jorge Porcel, Carmen Barbieri admitió que los testimonios de mujeres que denunciaron situaciones de acoso por parte del humorista la obligaron a revisar su propia historia. El relato que terminó de sacudirla fue el de Georgina Barbarossa, una de sus amigas más cercanas, quien esta semana contó un episodio que aseguró haber sufrido cuando daba sus primeros pasos en televisión.

“Yo vivía con un monstruo, Dios mío, y no lo sabía”, expresó Barbieri este miércoles en SQP, el programa que conduce Yanina Latorre por América TV. La actriz y conductora argentina, que empezó un romance con Porcel cuando tenía 19 años, aseguró que nunca presenció las situaciones descriptas por otras mujeres, pero dejó claro que eso no significa que ponga en duda sus testimonios.

El tema volvió al centro de la escena a partir de una secuencia de la serie sobre Moria Casán, en la que Porcel —interpretado por Hernán “Curly” Jiménez— se propasa con una joven Susana Giménez. A partir de allí, Barbarossa recordó su propia experiencia y fue terminante al hablar del humorista: "Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue".

Sus palabras impactaron especialmente en Barbieri. "Si las mujeres cuentan esto, debe ser cierto y yo no lo vi. Yo soy una idiota", dijo. Según explicó, la imagen que conserva de aquellos años no coincide con los testimonios que comenzaron a conocerse con el paso del tiempo.

"Yo era la mujer de Porcel. Yo no vi nada de gritos ni que salieran de los sketches gritando cuando trabajaban con Porcel", afirmó. Por entonces, contó, ella trabajaba como bailarina y no tenía un lugar central en los espectáculos. "Yo estaba ahí, yo era bailarina del montón", recordó.

Barbieri insistió varias veces en que nunca vio a mujeres salir llorando después de trabajar con Porcel ni recibió confidencias sobre episodios de maltrato o abuso. “Yo no lo vi, no lo viví, no lo escuché”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que su experiencia personal no invalida la de otras mujeres. “No las estoy ninguneando ni diciendo que mienten. Las respeto porque capaz que les pasó. Yo no lo vi, no lo viví”, señaló.

Fue entonces cuando se refirió directamente a Barbarossa, con quien mantiene un vínculo muy estrecho. "Yo más que amiga soy hermana. Somos familia", explicó. Y reconoció que escucharla contar lo ocurrido modificó su propia lectura del pasado: “Qué mal la habrá pasado Georgie. Yo vivía con un monstruo, Dios mío, y no lo sabía”.

Barbieri también puso el foco en el tiempo que pasó desde aquellos años. “Yo tenía 19 años cuando empecé a salir con Porcel y ahora tengo 71”, recordó. “Quiere decir que fui una idiota todos estos años por todo lo que viví”, agregó, visiblemente movilizada por una historia que, según expresó, hoy empieza a observar desde otro lugar.

💣Bomba #SQP: Georgina sobre Porcel: “Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue” pic.twitter.com/ix3qV9d5PB — SQP (@SQP_oficial) September 16, 2026

El día anterior, Georgina Barbarossa había contado en el mismo programa uno de los episodios que aseguró haber sufrido cuando recién comenzaba a trabajar en televisión. “Un día el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar. Me fui llorando al camarín”, relató.

Años después, cuando estaba embarazada y atravesaba dificultades económicas, aceptó trabajar en Las gatitas y los ratones de Porcel. Según afirmó, el humorista volvió a propasarse con ella.

Barbarossa contó además que nunca se lo dijo a Carmen. “Ella estaba tan enamorada y qué le iba a decir”, explicó. Y cerró con una definición categórica sobre su propia experiencia: “Era un tipo muy culto, pero de repente, hablando así, después se zarpaba. Lo hacía. Yo doy fe. Conmigo sí lo hizo”.