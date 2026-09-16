Tabaré Viera salió al cruce de Fabián Doman tras sus dichos sobre Uruguay: “Ese ataque sí es grosero”

La controversia entre el periodista argentino Fabián Doman y el senador colorado Pedro Bordaberry por el caso de las Islas Malvinas sumó un nuevo protagonista. El también senador del Partido Colorado Tabaré Viera salió públicamente en defensa de su correligionario y cuestionó con dureza tanto las expresiones del comunicador como sus comentarios sobre Uruguay y el turismo argentino en Punta del Este.

El episodio se originó luego de que la Embajada argentina transmitiera a la Cancillería uruguaya su rechazo a la presencia de un espacio referido a las islas dentro del pabellón británico de la Expo Prado 2026. El Ministerio de Relaciones Exteriores trasladó el planteo al Parlamento y sugirió a los legisladores evitar contactos oficiales con eventuales representantes de las islas. La comunicación fue posteriormente dejada sin efecto y la vicecanciller Valeria Csukasi atribuyó lo ocurrido a una “confusión”.

Bordaberry había reaccionado contra esa gestión y sostuvo que ninguna representación extranjera debía sugerir con quién podían mantener contactos los legisladores uruguayos. A la vez, dejó expresamente establecido que su posición no implicaba un cambio respecto al respaldo histórico de Uruguay al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Las declaraciones provocaron una dura respuesta de Doman. El periodista argentino calificó al senador de “grosero y maleducado”, hizo referencia a su padre, el expresidente Juan María Bordaberry, y cuestionó la actitud de Uruguay frente al conflicto. También sostuvo que la economía de Punta del Este era sostenida por argentinos y aludió a los impuestos que estos pagan en territorio uruguayo.

Fabián Doman y Pedro Bordaberry.

Tabaré Viera salió al cruce de Doman

Tabaré Viera se sumó a la controversia a través de un mensaje publicado en X. El legislador defendió la actuación de Bordaberry y cuestionó que Doman lo hubiera atacado sin atender al contenido completo de la nota que el senador había enviado a Cancillería.

“Antes de atacar con grosería a un gran legislador uruguayo, y de paso a todo nuestro pueblo, un periodista debería leer con atención la nota que el senador Pedro Bordaberry envió a la Cancillería”, expresó Viera.

Según señaló, en ese documento Bordaberry dejó en claro que su cuestionamiento no estaba dirigido contra el reclamo argentino por las Malvinas, sino contra el hecho de que una sugerencia originada en una embajada extranjera terminara siendo trasladada por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Poder Legislativo.

“Allí deja claro que, aun estando a favor de la causa argentina, no es de recibo que, a pedido de una embajada extranjera, la Cancillería le dicte ‘sugerencias’ a otro poder del Estado”, escribió Viera.

Y añadió una definición sobre el punto central de la controversia: “Uruguay es una República. Los legisladores somos independientes y no aceptamos sugerencias ni mandatos extranjeros, vengan de quien vengan”.

La respuesta de Tabaré Viera a Fabián Doman por Punta del Este

Viera también rechazó específicamente las afirmaciones de Doman sobre la importancia de los visitantes argentinos para Punta del Este.

“Menos de recibo es el ataque, ese sí grosero, a todos los uruguayos, echándonos en cara el turismo argentino en Punta del Este”, escribió.

El senador sostuvo que el peso del turismo argentino y la controversia diplomática son asuntos diferentes y consideró que vincularlos podía afectar el vínculo entre ambos países.

“Una cosa nada tiene que ver con la otra, y ese tipo de comentarios solo intenta infructuosamente enturbiar la relación cordial entre vecinos y entre tantas familias que compartimos el Río de la Plata”, agregó.

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Antes de atacar con grosería a un gran legislador uruguayo, y de paso a todo nuestro pueblo, un periodista debería leer con atención la nota que el senador @PedroBordaberry envió a la Cancillería.



Allí deja claro que, aun estando a favor de la causa… pic.twitter.com/kr5v9rfcYe — Tabaré Viera (@Tabareviera) September 16, 2026

Junto a su mensaje, Viera compartió las dos páginas de la nota que Bordaberry había dirigido a Cancillería el 9 de setiembre. Allí, el senador rechazaba que se hubiera sugerido a los parlamentarios que, en caso de concurrir a la Expo Prado, evitaran contactos oficiales con representantes o enviados de las islas.

Bordaberry señalaba en el documento que ningún gobierno extranjero tenía potestad para decirle a un legislador uruguayo “con quién puede o no puede hablar en el ejercicio de su función” y cuestionaba que Cancillería hubiera actuado como “correa de transmisión” de la sugerencia.

Sin embargo, la carta contenía también una precisión que ahora Viera puso en el centro de su respuesta a Doman. Bordaberry separaba expresamente su cuestionamiento institucional de la posición histórica de Uruguay sobre las Malvinas.

“Una cosa es la política de Estado, el histórico y sostenido apoyo del Uruguay a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas”, escribió Bordaberry, y señaló que esa postura “no se discute” y que él mismo la comparte.