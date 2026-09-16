"Sos un grosero y maleducado": periodista argentino Fabián Doman durísimo con Pedro Bordaberry por caso Malvinas

El periodista argentino Fabián Doman protagonizó un fuerte cruce a distancia con el senador colorado Pedro Bordaberry a raíz de la controversia generada por la presencia de un stand con referencias y representantes a Islas Malvinas en la Expo Prado 2026.

La polémica comenzó luego de que la Embajada argentina en Uruguay planteara su rechazo a la presencia de un espacio dedicado a las islas dentro del pabellón británico de la muestra rural. La representación diplomática cuestionó, entre otros aspectos, la utilización de la denominación Falkland Islands y la distribución de material que consideró de contenido político.

A partir de ese planteo, la Cancillería uruguaya hizo llegar al Parlamento una comunicación en la que sugería a los legisladores evitar contactos de carácter oficial con eventuales representantes de las islas. La cartera posteriormente dio marcha atrás y la vicecanciller Valeria Csukasi explicó que se había tratado de una "confusión" y que esa comunicación no debería haber llegado a los parlamentarios.

Bordaberry fue uno de los dirigentes que cuestionó con mayor énfasis el episodio. El senador del Partido Colorado sostuvo que el planteo argentino y su posterior traslado a los legisladores constituían una situación de particular gravedad.

"Que la Embajada Argentina le mande una nota a la Cancillería diciendo que le sugiera a los legisladores uruguayos a dónde podemos ir y con quién podemos hablar es de una gravedad inusitada", expresó en rueda de prensa.

El legislador también cuestionó que el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiera trasladado la sugerencia y consideró que Uruguay debió responder diplomáticamente al planteo. "Lo que es un error es no haberle protestado a la Argentina esa sugerencia", afirmó.

La dura respuesta de Fabián Doman contra Bordaberry: "Pensá un poco antes de hablar"

Las declaraciones del senador colorado llegaron a Argentina y generaron una encendida reacción de Fabián Doman. El periodista reprodujo en su canal de YouTube y en sus redes sociales las palabras del senador uruguayo y acompañó el contenido con fuertes cuestionamientos.

"¿QUÉ PASA CON LOS URUGUAYOS Y MALVINAS?", escribió Doman, quien aseguró que no pretendía que Uruguay respaldara a Argentina, pero reclamó una actitud diferente respecto al Reino Unido y calificó a Bordaberry de "maleducado".

En su editorial, el comunicador argentino elevó todavía más el tono y llevó la discusión al terreno personal al hacer referencia a Juan María Bordaberry, padre del senador y presidente de Uruguay entre 1972 y 1976, quien encabezó el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

"Tu papá laburó para los militares que mataron gente, Pedro. Vos te calmás un poco y pensás antes de hablar", lanzó Doman. Inmediatamente aclaró que no responsabilizaba al senador por los actos de su padre, aunque le reclamó "más consideración" hacia Argentina.

El periodista también cuestionó la relación de Uruguay con los habitantes de las islas y sostuvo: "No digo que nos apoyen", pero pidió que los uruguayos no respaldaran a la contraparte británica en la controversia.

¿QUÉ PASA CON LOS URUGUAYOS Y MALVINAS?

No le pedimos a los uruguayos que apoyen a la Argentina con el tema Malvinas pero al menos no le chupen tanto las medias a Inglaterra. ¿Podemos pedirles eso? El señor senador Pedro Bordaberry es un maleducado y le faltó el respeto a nuestro… pic.twitter.com/A9DHwo8EvQ — Fabián Doman (@fabdoman) September 15, 2026

Fabián Doman también apuntó a Punta del Este: "Mantenemos la economía de la ciudad principal"

En otro tramo de su editorial, Doman introdujo un argumento económico y puso el foco en el peso histórico del turismo argentino en Punta del Este. "Le pedimos a ustedes (los uruguayos) que por favor no le chupen tanto las medias al a los malvinenses. ¿No podemos pedirles eso? Teniendo en cuenta que la economía de tu ciudad principal, que no es Montevideo, sino Punta del Este, la mantenemos nosotros, los argentinos que vos a vos te molestan tanto", añadió dirigiéndose a Bordaberry.

El conductor sostuvo que buena parte de la actividad de la ciudad balnearia depende de visitantes y residentes argentinos y afirmó que los impuestos que estos pagan contribuyen a financiar actividades y servicios en Uruguay. A partir de ese razonamiento, reclamó una mayor consideración hacia la posición de su país.

"Me parecen muy desafortunadas las declaraciones del senador, en un tono grosero, fuera de lugar y maleducado", concluyó.