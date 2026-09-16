Cande de la Cruz habló del bullying que sufrió y por qué se sentía "la rara" e "incomprendida"

Candelaria de la Cruz fue invitada al ciclo Despegadas, donde abrió su corazón para hacer algunas de sus confesiones más íntimas, desde la ansiedad hasta el bullying que recibió durante su adolescencia y las veces que le rompieron el corazón.

Durante el identikit que se realiza al comienzo de la nota, apareció el dato de que había asistido a varios colegios. La actriz que por estos días protagoniza La omisión de la familia Coleman explicó que se debió a la cantidad de mudanzas que tuvo a lo largo de su vida.

Contó que nació en Montevideo, pero vivió su adolescencia en Punta del Este, donde estuvo en dos colegios más, y luego hizo el bachillerato en otro de Montevideo. Consultada acerca de si había atravesado situaciones de bullying, confesó que sí, aunque lo matizó: “¿Quién no? Es parte de la vida adolescente. Estás en tu búsqueda, hay gente que tiene otros caminos o aprendí de una manera diferente a relacionarse a esa edad”, dijo.

Entonces relató que ella siempre había sido muy extrovertida: le gustaba el teatro, la comedia musical, bailar y cantar. “Eso a veces molesta”, expresó. Se definió a sí misma como “la rara”, el “cisne negro” y “la incomprendida”.

Cande, igualmente, reconoció que un poco le gusta provocar porque forma parte de la vida que ella elige: “El exponerse, el querer que otros vean lo que estás haciendo”.

Pero también esa historia, un buen día, puede darse vuelta: “Al principio, quizás estás vulnerable y la gente se ríe de vos pero un día te empiezan a amar, de la nada”.

Luego se refirió también a la importancia del perdón: “A los otros, a uno mismo por el enojo o el trauma que quizás eso te puede causar y entender que no te define, simplemente es parte de tu vida”, señaló.

También habló sobre cómo transitó el ser hija de un famoso —Maxi de la Cruz— durante la niñez y adolescencia y dijo que le pasó algo particular. Como vivía en Punta del Este, había gente de un nivel socioeconómico distinto al suyo y de otros países, entonces nadie comprendía mucho por qué su padre era actor. “Era como raro, nunca fue algo popular”, comentó.

“Nunca me pasó eso de sentirme como ser la hija de o la nieta de mientras crecía. Y quizás eso estuvo bueno también”, agregó.

Cande de la Cruz contó cómo cuida su salud mental

La actriz y comunicadora Candelaria de la Cruz. Foto: Leonardo Maine

María Noel Álvarez, una de las conductoras, quiso saber qué hace Cande para preservar su salud mental en su día a día y ella confesó ser “bastante ansiosa” y haber tenido que “aprender a cuidarse”.

Remarcó la importancia de escuchar el cuerpo, sobre todo si se trabaja con él porque así lo demanda el escenario: “Tenés que estar bien, llevar una vida tranquila y sana para poder estar disponible para interpretar un personaje y para el trabajo, que es lo que amo hacer. Me tocó esa suerte y hay que cuidarlo”, dijo.

Luego contó que a ella la ayudan el deporte, la danza clásica y pilates: “Me conecta con mi cuerpo, mi respiración. El yoga también está bueno. Escribir, leer, cosas que nos alejen de las pantallas y el ruido”.

También indicó la importancia de liberar la presión que el ser humano tiene de querer hacer o ser alguien: “Bajar a tierra y decir, qué soy hoy y cómo puedo llegar a conseguir lo que quiero mañana siendo esto que soy”.

Consultada acerca de qué le genera ansiedad y presión hoy, confesó: “Ser un humano. Tener que pagar cuentas, tener que vivir en sociedad. Uno es artista y ama lo que hace pero al mismo tiempo tiene que llevar esta vida con lo terrenal”, indicó.

Remarcó la importancia de confiar en el camino, así como escuchar la intuición y cuidarse.

Por último, también dijo que usa mucho la manifestación de sus deseos a nivel mental, sobre todo antes de irse a dormir y al levantarse. Y le ha dado resultado: “Soy una persona que siempre que quiere algo, lo va a buscar y lo tiene. Te puede llevar tres años o dos meses, pero pongo el ojo en algo y es eso”, concluyó.