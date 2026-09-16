Un adelanto de "Los Tinelli 2": la despedida de la mansión de Punta del Este y las tensas escenas con Juana

Prime Video anunció oficialmente la fecha de estreno de la segunda temporada de Los Tinelli: será el próximo 30 de setiembre. El reality familiar regresa con una temporada que promete mostrar varios de los momentos más convulsionados que atravesó el clan durante el último año, desde el conflicto entre Juana Tinelli y su padre hasta la despedida de la mansión de Punta del Este que durante más de dos décadas fue escenario de los veranos familiares.

La expectativa está puesta, justamente, en cuánto de ese enfrentamiento llegará a la pantalla. El escándalo que involucró a Juana, quien denunció haber recibido amenazas y cuestionó públicamente algunas decisiones de Marcelo, ocurrió mientras la familia grababa el reality y terminó copando los programas de espectáculos y portales de farándula.

La repercusión también alcanzó al propio Marcelo, que pocos después decidió bajarse de Estamos de paso, el ciclo que conducía en Carnaval Stream. “Estoy en uno de esos momentos en los que la vida pide frenar”, escribió entonces al anunciar que necesitaba dedicarse a cuestiones personales y familiares.

Ahora, el adelanto de la segunda temporada deja claro que aquel momento formará parte del reality.

El conflicto familiar del clan Tinelli en pantalla

La primera voz que se escucha en el tráiler es la de El Tirri, quien advierte que muchas cosas cambiaron desde la primera temporada. Luego aparece el anuncio que Marcelo había hecho en Estamos de paso sobre su separación de Milett Figueroa. “Me enojé y mucho”, dice ella durante el rodaje.

Pero uno de los momentos que más expectativa genera tiene a Juana como protagonista. La joven cuenta que le pidieron filmar y que ella no quería. Cande Tinelli, por su parte, comenta que su hermana menor creía que el reality no podía hacerse sin ella. "Los Tinelli estamos en el horno", se sincera.

En otro tramo, y en medio de la tensión familiar, Mica Tinelli les informa que Juana está comiendo afuera, en el mismo lugar que ellos. Cande asegura que su hermana “salió corriendo como una rata”, mientras que Juana, en otro momento, se pregunta: “¿Qué voy a hacer? ¿Las extrañé, las amo? No”.

Juana Tinelli en la segunda temporada del reality familiar. Foto: captura de pantalla

El tema de las amenazas que recibió Juana también tendrá su espacio. Marcelo cuenta que su hija lo llamó para contárselo y ella asegura que no es la primera vez que atraviesa una situación de ese tipo. Candelaria, en tanto, pone en duda su relato.

El adelanto también muestra fugaces apariciones de Ángel Di María en la casa, donde habla de las reglas que Marcelo quiere imponer en su hogar, y de Luck Ra, con quien el conductor comparte un brindis.

También se pueden ver distintos momentos del viaje místico que hicieron a Machu Picchu y una escena tensa entre las hijas mayores y su padre cuando se enteran de que le regaló a la madre de Milett el anillo de su abuelo.

Además, por primera vez aparecen en acción los padres de El Tirri, tíos de Marcelo. También regresan las predicciones de Waldo Casal, el astrólogo de confianza de Micaela y Candelaria.

La despedida de Guanahani

Guanahani, la casa de Tinelli en la costa uruguaya.

Uno de los momentos más emotivos del tráiler tiene como escenario la mansión de Marcelo en José Ignacio, Guanahani, la propiedad donde la familia pasó sus veranos desde principios de los 2000 y que fue vendida en noviembre pasado por una cifra cercana a los 11 millones de dólares.

Las imágenes muestran a Marcelo de espaldas, mirando hacia el mar, mientras se escucha su voz en off: “Uno toma las decisiones y después, en el momento, te das cuenta y decís, ¿habrá sido la correcta?”.

La escena continúa con imágenes de sus hijas junto a él y de El Tirri, abrazados, despidiéndose entre lágrimas, y con una fogata de por medio, de la chacra que fue parte de la vida familiar durante tantos años.

La despedida de Guanahani ya había sido anticipada por Candelaria en noviembre de 2025, cuando todavía atravesaban el conflicto familiar. “Estoy negada a despedirme”, había confesado la cantante, quien reconoció que no podía desprenderse de la propiedad porque allí no tenían “ni un mal recuerdo”.

Cande también había revelado que la familia había realizado una ceremonia íntima y una cena final que se mostraría en Los Tinelli. “Nos va a costar mucho”, había admitido.

Ahora, esas imágenes finalmente forman parte del adelanto de la segunda temporada. Esto es solo una parte de lo que podrá verse desde el 30 de setiembre, cuando el clan Tinelli vuelva a abrir las puertas de su casa y de su intimidad para mostrar una etapa especialmente convulsionada de su historia familiar, la despedida de su hogar en Uruguay y más.