La respuesta de Marcelo Tinelli al lapidario mensaje de Jorge Rial y el origen de la histórica pelea

Una vieja rivalidad entre Marcelo Tinelli y Jorge Rial volvió a quedar en evidencia después de que el exconductor de Intrusos lanzara duras críticas contra su colega y Tinelli decidiera responderle públicamente.

Rial fue interceptado por una cámara de Puro Show (eltrece) durante su regreso de México. La charla derivó rápidamente hacia el presente de Tinelli, luego de que el cronista le preguntara si había visto su participación junto a Nicolás Occhiato en Nadie dice nada match, una suerte de remake de VideoMatch que recuperó algunos de los clásicos del histórico programa, como el show del chiste y 30 segundos de fama.

El periodista le contó que la transmisión había alcanzado más de 300 mil espectadores en vivo y que luego había acumulado millones de reproducciones.

“¿Había bots?”, lanzó Rial, con ironía. Y enseguida fue todavía más filoso: “Si me ves a mí haciendo alguna cosa, sacrificame. Vení y pégame un tiro”.

El conductor también cuestionó la decisión de Tinelli de recuperar formatos y elementos de su pasado televisivo. “El pasado déjalo donde está, que está muy bien. Creo que hay que acomodarse pero hay que saber dónde. Ya no sos un pendejo”, sentenció.

Para Rial, adaptarse a los nuevos tiempos es difícil y sostuvo que cuando él mismo tuvo que hacerlo buscó mantenerse dentro de un medio que conocía. En el caso de Tinelli, consideró que no logró encontrar ese lugar.

“Yo lo veo desorientado a Marcelo, no encuentra su lugar en el medio”, afirmó.

Jorge Rial lapidario en #PuroShow contra Marcelo Tinelli. pic.twitter.com/4Pt7Yo01tY — Puro Show (@puroshowok) September 2, 2026

La conversación siguió con una observación del cronista: en Nadie dice nada match, Tinelli no ocupó el centro de la escena, sino que se ubicó a la izquierda de Occhiato. Para Rial, esa decisión era la correcta.

“Occhiato es el conductor. Y Occhiato es más importante que Tinelli. Es el tipo más importante de los medios hoy. Lo ven más de 200 mil personas por programa, cómo voy a negar eso”, sostuvo.

Tampoco dejó pasar el desembarco de Tinelli en la TV Pública como productor junto a La Flia, donde prepara un magazine. Cuando le consultaron por ese proyecto, Rial respondió con otro dardo: “Con la nuestra”.

Horas después, Tinelli se hizo eco de las declaraciones y decidió contestar a través de X. Reposteó una publicación de Ángel De Brito que recogía las frases de Rial y cuyo título decía “si me ven hacer algo así, sacrifíquenme”.

La respuesta de Tinelli fue breve, pero cargada de ironía: “Gracias Jorge. Es un honor!”.

Gracias Jorge. Es un honor !! https://t.co/ji6IRL1qYj — marcelo tinelli (@cuervotinelli) September 3, 2026

El origen de la pelea entre Tinelli y Rial

El nuevo cruce volvió a poner sobre la mesa una rivalidad que viene de varios años atrás. En Primicias Ya (América TV), Luis Ventura recordó que en determinado momento ambos fueron socios: trabajaron juntos en Paparazzi, que se emitió por Telefé con producción de Tinelli y conducción de Rial.

El programa permaneció un año en esa pantalla y luego pasó a Canal 9. Con el tiempo, los conductores incluso recompusieron su vínculo. Sin embargo, según reconstruyeron en el programa, hubo un episodio posterior que terminó marcando un punto de quiebre.

Marina Calabró ubicó el origen del último gran enojo de Rial con Tinelli en 2023, cuando Marcelo fue gerente de programación de América TV.

Según relató, esa etapa coincidió con la aparición de Morena Rial en la pantalla del canal y con una serie de declaraciones muy duras de la hija contra su padre. Para Jorge, aquella exposición de Morena era una afrenta personal y llegó a interpretar que podía existir una campaña en su contra.

Calabró contó que Rial llamó a Tinelli para plantearle su preocupación. “Entiendo que es mayor de edad y me están pasando una factura a mí pero no está bueno que sea con hija”, le habría dicho.

Según la periodista, Tinelli respondió en términos similares a: “Voy a hacer todo lo que pueda pero se me escapa de las manos. Son incorregibles”.

Nicolás Occhiato, Marcelo Tinelli y Martín Garabal en "Nadie dice nada match". Foto: @marcelotinelli

Pero, de acuerdo con el relato de Calabró, Rial habría descubierto posteriormente que, cuando Tinelli cortaba el teléfono, decía: “Sigan, sigan, traíganla”. “Entonces Jorge se quedó con la sangre en el ojo”, explicó.

En ese contexto también mencionaron que a More Rial le habían ofrecido participar del Bailando, aunque finalmente esa posibilidad no llegó a concretarse.

Ventura sumó otro capítulo a la historia al recordar que Rial lo llevó a tribunales por un supuesto “aprovechamiento psiquiátrico de su hija More”. El periodista aseguró que nunca había invitado a Morena a su programa y que, pese a eso, Rial quiso iniciar una demanda.

La historia del vínculo entre ambos también tiene otro capítulo que habla de la influencia que Rial tuvo sobre uno de los formatos más importantes de Tinelli.

En Pasó en América, Tartu recordó que en 2006, cuando el programa de Marcelo no atravesaba un buen momento, Rial le habría dado una idea que terminó siendo la llave del éxito para el futuro del Bailando.

“Le dice, ‘no es la gente bailando, la estrella es el jurado’. Vos dale protagonismo al jurado, que se peleen y ninguneen a los bailarines. Tu programa es el jurado, no los que vienen a bailar. Porque a Marcelo le gustaba lo artístico y los sueños”, relató.

Para Tartu, Tinelli nunca le reconoció lo suficiente ese aporte a Rial. “Podría haber dicho, veníamos mal y Jorge me sentó y me iluminó. De hecho, 20 años duró ese Bailando”, sostuvo.

Así, entre sociedades, favores televisivos, y viejas cuentas pendientes, la pelea entre Tinelli y Rial volvió a quedar en el tapete, esta vez con un nuevo capítulo que tuvo a Nadie dice nada match como escenario y una irónica respuesta de Marcelo como cierre.