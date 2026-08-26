La lapidaria frase de Cande Tinelli en medio del conflicto de Tini con Alejandro Stoessel: “Judas dio el beso”

La hija mayor de Marcelo Tinelli, Candelaria Tinelli aludió a una canción de Tini Stoessel en medio del conflicto que la artista mantiene con su padre. En medio de las versiones sobre tensión entre la cantante de "Futttura" y "Cupido" y su padre, Alejandro Stoessel, Cande Tinelli publicó una historia de Instagram en la que hizo referencia a una canción de la cantante.

La hija de Marcelo Tinelli compartió una imagen de un bosque y escribió: “Judas dio el beso. Justicia divina”. Luego agregó: “Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”.

La frase corresponde a “Judas dio el beso”, una canción de Tini, y Candelaria acompañó la publicación con una aclaración sobre su relación con la artista. “La amo a ella literal”, escribió. Después explicó que la polémica entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli por los derechos de la tira juvenil Patito feo, le había generado malestar en el pasado.

“Este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos”, señaló en el posteo. Candelaria no mencionó a Alejandro Stoessel en esa publicación ni hizo referencia directa a la actual disputa entre el padre de Tini y la cantante, aunque los seguidores unieron los puntos.

Historia de Instagram de Cande Tinelli. Foto: Instagram @candelariatinelli

Su publicación apareció después de que distintos periodistas argentinos difundieran información sobre una auditoría solicitada por Tini tras la salida de su padre como representante de su carrera. Alejandro Stoessel estuvo al frente del manejo profesional de la cantante desde sus comienzos, con Violetta y dejó de representarla hace aproximadamente tres meses.

Según las versiones difundidas en Argentina, Tini habría pedido revisar la estructura contable, jurídica y societaria vinculada con su actividad profesional. La auditoría habría detectado que la cantante no tendría participación ni poder de decisión en algunas de las sociedades que administran ingresos relacionados con su carrera y su imagen.

La periodista Marina Calabró informó que distintos ingresos generados por la actividad de Tini habrían sido canalizados mediante sociedades en las que la artista no figuraría como propietaria ni tendría participación accionaria. La cantante habría facturado personalmente por sus servicios artísticos, mientras que las sociedades vinculadas a la estructura de su carrera recibían los ingresos derivados de sus contratos.

Tini Stoessel y su padre Alejandro. Foto: Archivo.

La revisión habría encontrado además diferencias entre los montos facturados personalmente por Tini y los ingresos recibidos por esas sociedades durante 2025. [segura] También se informó que la cantante no estaría autorizada a operar las cuentas bancarias de esas compañías ni a recibir directamente sus utilidades, mientras que su padre sí tendría esas facultades.

A esto se suma una cifra difundida por Luis Ventura: el periodista aseguró que la disputa rondaría los 70 millones de dólares. Ese monto, sin embargo, no fue confirmado por Tini ni por su familia.