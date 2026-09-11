Ángel de Brito aseguró que existió un vínculo entre Andrés Gil y Gimena Accardi y el actor rompió el silencio

El nombre de Andrés Gil volvió a quedar en el centro de la polémica por su supuesto vínculo con Gimena Accardi, un tema que había generado rumores en 2025, cuando la actriz se separó de Nico Vázquez. Esta vez, la versión volvió a cobrar fuerza después de que Ángel de Brito asegurara en LAM que entre ambos actores existió un vínculo.

La situación surgió a raíz de una conversación sobre la ausencia de Gimena Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito, celebrada en Brasil. Pepe Ochoa explicó en el programa que la actriz se habría alejado del grupo de amigas que integraban varias excompañeras de Casi Ángeles por las especulaciones que involucraron a Accardi, Gil y Cande Vetrano.

“Lo de Gime era obvio porque iba a todos los cumpleaños de todas. Estaba metida con todas, todo el tiempo, y la limpiaron por el tema de lo que pasó con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos, lo de Cande”, afirmó Ochoa.

En ese momento, De Brito intervino para cuestionar que se hablara de simples especulaciones. “No, especulaciones no. El vínculo existió entre Andrés Gil y Gimena Accardi. Y si no, ¿por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente”, sostuvo el conductor.

Según lo planteado en el programa, Gil y Accardi habrían mantenido un vínculo mientras protagonizaban la obra En otras palabras. Ochoa también sostuvo que la situación habría ocurrido mientras Cande Vetrano y Gil intentaban sostener su relación. Se trata, sin embargo, de afirmaciones realizadas en televisión que no fueron presentadas con pruebas públicas en las notas consultadas.

Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores

Ante la repercusión que volvieron a tomar aquellas versiones, Gil habló con Desayuno Americano y manifestó su sorpresa por que el tema reapareciera. “Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora pero yo ya dije lo que tenía que decir”, señaló el actor.

Gil aseguró que en su momento habló con Cande Vetrano, con quien mantiene una relación desde hace años, y que ambos pudieron resolver puertas adentro lo que tenían que resolver.

Gimena Accardi y Andrés Gil en "En otras palabras". Foto: Difusión.

“Con Cande aclaré lo que tenía que aclarar en su momento. La verdad es que estamos en un gran momento juntos, nos conocemos hace muchísimo tiempo, crecimos juntos, desde que yo tengo 26 y ella 24, pasamos por un montón de situaciones como pareja”, explicó.

El actor también cuestionó la necesidad de continuar dando explicaciones públicamente sobre una situación que, según su postura, ya quedó atrás.

“Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir. No tengo mucho más que decir y tampoco tengo por qué aclarar públicamente, ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien y con la gente que me quiere está todo aclarado”, sostuvo.

Andrés Gil se refirió a su vínculo con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En la entrevista, Gil también habló de cómo los rumores afectaron la relación que mantenía con Gimena Accardi y Nico Vázquez, con quienes había compartido proyectos y tenía un vínculo profesional.

“Muchas boludeces que se dijeron, no voy a estar aclarando todo el tiempo esto. Nunca hubo tanta amistad. Ahora obviamente tenemos vínculo, todo lo que pasó fue muy incómodo para todos y cada uno sigue con su vida”, afirmó.

Además, negó que Nico Vázquez lo hubiera enfrentado personalmente a raíz de los trascendidos.

“Mirá que hay quilombos sucediendo ahora y vuelven a lo anterior. Yo indiferencia hay muchas cosas que se dijeron que son mentira. No me interesa meterme ahí”, sostuvo.

Y cerró poniendo el foco en su presente familiar: “Yo y mi familia estamos muy bien y quiero cuidarla a Cande que no vuelvan a decir cualquier cosa”.

Por su parte, las versiones sobre un supuesto affaire entre Gil y Accardi volvieron a instalarse públicamente a partir de los dichos de De Brito y Ochoa en LAM. Gil, en tanto, sostiene que ya habló de la situación con las personas involucradas y que no está dispuesto a continuar dando explicaciones sobre el tema.