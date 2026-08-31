Lali Espósito en Brasil: las fotos con sus amigas que alimentaron los rumores de una despedida de soltera

Mientras los rumores de su inminente casamiento no paran de crecer, la cantante Lali Espósito viajó a Río de Janeiro junto a un grupo de amigas y una serie de fotos en redes sociales volvió a instalar la idea de que se trata de su despedida de soltera, a pocos meses del casamiento que anunció con Pedro Rosemblat.

Las especulaciones comenzaron el viernes y no han parado de crecer desde entonces. Comenzó cuando la actriz Mery del Cerro compartió varias imágenes del viaje. En una de ellas, Lali aparece en el centro del grupo vestida completamente de blanco y con una liga del mismo color en una de sus piernas, mientras que varias de sus amigas, entre ellas Cande Vetrano, llevan prendas negras.

El detalle que más llamó la atención fueron los accesorios: todas aparecen con máscaras de conejo. La de Lali es blanca y las del resto, negras. En otra de las postales, además, la cantante lleva un collar con una inscripción que parece decir “Bride”, palabra en inglés que significa “novia”. El domingo, Lali también compartió un carrete de la escapada.

Las fotos estaban acompañadas por el mensaje: "Celebro a mis amigas. Celebro el amor. Celebrar nos sale re bien", y en la primera foto aparece Lali con lentes de sol con la palabra "Bride" en la patilla.

Lali Espósito y sus amigas en Río de Janeiro. Foto: Instagram @lali

Las imágenes también muestran a Espósito con otra máscara, esta vez con el rostro de Rosemblat. El álbum de fotos reúne distintas escenas del viaje, desde comidas compartidas hasta momentos cerca de la playa. En otra foto aparecen dos encendedores con la frase: "Ni en pedo me caso", y "Ay es un gastadero de dinero". Y en otra aparece escrito sobre una tela blanca: "El flako se casa".

Del viaje también participaron la actriz Justina Bustos y otras amigas de la cantante. En algunas imágenes se ve al grupo comiendo hamburguesas con papas fritas y, en otras, reunido alrededor de una mesa durante lo que parece ser un desayuno o una merienda. Otra de las fotografías las muestra a pocos pasos de una playa de Río de Janeiro donde todas llevan remeras con alusión a la relacióno de Lali y Pedro.

La escapada ocurre, además, mientras Espósito continúa con los preparativos de su próximo show en el estadio de River Plate, previsto para el 26 de setiembre.

Lali Espósito con una máscara de Pedro Rosemblat. Foto: Instagram @lali

Lali y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento el pasado 14 de enero. “Nos casamos”, escribió entonces la cantante en sus redes sociales, junto a una serie de fotografías que mostraban distintos momentos de la celebración de su compromiso.

Entre esas imágenes había una foto del anillo elegido por Espósito, un diseño moderno de oro con dos piedras de distintos cortes. Una de ellas es una gema rectangular de corte esmeralda, de tono celeste claro, engarzada en un marco geométrico. La otra es un diamante redondo de talla brillante, de menor tamaño y también de engarce cerrado.

Ahora, la combinación de la ropa blanca de Lali, la liga, el collar y los lentes con la palabra “Bride” y las máscaras de conejo volvió a alimentar las versiones sobre una posible despedida de soltera en Brasil. Por el momento, la cantante solo se refirió al viaje como una escapada de amigas.

