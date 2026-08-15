Lali Espósito aparece en la biopic de Moria Casán: el inesperado cameo que casi pasa desapercibido en Netflix

Ayer, la biopic de Moria Casán llegó a Netflix como una de las producciones argentinas más esperadas del año y la colaboración entre Lali Espósito y La One sumó un nuevo capítulo. Hasta el momento se desconocía cómo sería la participación de la actriz y cantante en la miniserie de ocho episodios, aunque ella misma había adelantado su presencia a fines de 2025.

“Rodar para esta serie… imagínate tú. Siento que he llegado a algo en la vida”, había dicho la intérprete de “Fanático” en un móvil con LAM a la salida de las grabaciones que se llevaron a cabo en diciembre en el Palacio Paz, donde, para la ficción, se simuló el festejo de cumpleaños número 80 de la conductora, algo que se puede ver al comienzo del primer episodio de Moria.

“Acontece una gran fiesta donde hay muchísima gente y La One en el centro de la locura”, fue el único detalle que anticipó Lali sobre el rodaje del que también habían formado parte otros amigos de la exvedette, como La Barby, Elizabeth Vernaci, Marcelo Polino y Belén Francese. “Ella es épica, además, había sesiones de fotos. Teníamos que hacer varias cosas los invitados”, comentó entonces la artista.

Orgullosa de la oportunidad de formar parte a raíz del vínculo de admiración, cariño y respeto que mantienen, Espósito destacó: “Si participo en algo de Moria Casán es que está todo muy bien en tu vida. Ser una de sus invitadas fue un privilegio total”.

¿En la piel de Moria?

Incluso, Lali había sido considerada para interpretar a Moria en su juventud, desde el momento en que cruzó su camino con Carlos A. Petit, el empresario teatral, guionista y director que descubrió su talento y la llevó por primera vez a los escenarios. Un papel que, finalmente, quedó en manos de la propia Sofía Gala Castiglione, que lo llevó a cabo de manera brillante.

“En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, había revelado al respecto Cecilia Roth en agosto de 2025, cuando dio a conocer en el programa de streaming Ángel Responde que ella y Griselda Sicialiani habían sido las elegidas para asumir el desafío de personificar a la exvedette. En aquel entonces, la cantante estaba inmersa en su gira musical (que el próximo 26 de septiembre tendrá una nueva presentación en el estadio de River) y las grabaciones de La Voz Argentina, donde oficiaba de jurado.

Finalmente, Espósito tuvo una pequeña participación en la serie, un cameo que hasta puede pasar desapercibido para el ojo desatento. En el primer episodio, segundos antes del primer minuto (alrededor del 0:50), Lali aparece desplegando toda su sensualidad en la pista de baile en el cumpleaños ficticio de La One.

“¿Quiénes son?"

El vínculo entre Lali Espósito y Moria Casán se remonta a los orígenes de la canción “Quiénes Son?”, que la cantante escribió para su álbum de 2023. En ese momento, Lali se comunicó con la conductora con la intención de buscar su aprobación para samplear su célebre frase en el tema que estaba componiendo.

“Lali me llamó hace unos meses para decirme que amaba mis frases y toda mi iconicidad de dixits. Que le divertían mucho y que siempre me nombraba con su grupo de amigos”, explicó la actriz de Brujas en abril de 2023. “Me pidió si podía meter en una canción el ‘¿Quiénes son?’ y dije: ‘Por supuesto, re usame, va a ser un placer’“, agregó.

“Qué orgullo estar en esta institución tan gloriosa, tan reventada de gente. ¡Qué maravilla! Un aplauso para esta gladiadora del pop. Por primera vez en la vida me cuelgo de alguien“, expresó Moria Casán desde el escenario de Vélez en mayo del año pasado

“Qué orgullo estar en esta institución tan gloriosa, tan reventada de gente. ¡Qué maravilla! Un aplauso para esta gladiadora del pop. Por primera vez en la vida me cuelgo de alguien“, expresó Moria Casán desde el escenario de Vélez en mayo del año pasado

Dale Play

Pero su intercambio no terminó allí ya que, luego, Casán le envió un audio con su mejor estilo de lengua karateka, que la intérprete incluyó al comienzo de la canción. “Aló, Lali, querida. Ay, sí, mi amor, pero honradísima. Placer, placer, placer atravesar generaciones. Y que me estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy viva. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral ¿Quiénes son?“, se escucha decir a Moria en una colaboración que, además, se materializó en un videoclip y en el escenario de Vélez, el 24 de mayo del año pasado, en el primero de los cinco shows que la artista brindó en ese estadio.

La Nación/GDA.