Se estrenó la esperada serie de Moria Casán: ¿qué famoso uruguayo merece su propia biopic?

A partir del estreno de la serie sobre Moria Casán en Netflix, Sábado Show consultó a cuatro conocidas figuras del ambiente artístico uruguayo para saber qué famoso de nuestro país les gustaría ver como protagonista de una serie sobre su vida.

Estas fueron las respuestas de la periodista Camila Cibils, la productora Leticia Píriz, el actor Jimmy Castilhos y el conductor Sebastián Oreiro.

Camila Cibils - periodista

Nota a Camila Cibils, periodista uruguaya que cubrira la entrega de los Premios Oscars 2024 desde Los Angeles, en los estudios de Canal 12 en Montevideo, ND 20240305, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Siempre me pareció que la historia de vida de Luis Suárez merece una película. Por su origen, todo lo que hizo por amor a su esposa cuando ella se fue a vivir con su familia a España y los distintos momentos de gloria y de polémica que protagonizó en su carrera futbolística. Me parece que tiene varias cosas para contar y generar conflictos en la trama. Como que atravesó el camino del héroe, y por eso su historia podría bien ser una película.

Leticia Píriz - productora

Evitta Luna tiene una historia que merece ser contada. Es la de una uruguaya criada en un contexto de pobreza extrema, junto a ocho hermanos y por una madre soltera que, aun sin tener casi nada, les regaló imaginación, cultura y la convicción de que podían aspirar a una vida distinta. En ese escenario, el humor nació como una herramienta para sobrevivir y con ese mismo humor, años más tarde conquistaría a millones de personas. Sin contactos ni privilegios, construyó una carrera basada en la autenticidad, abrió camino como actriz, comediante y figura del entretenimiento y demostró que el lugar donde uno nace no determina hasta dónde puede llegar. Su historia reúne todos los elementos de una gran serie.

Jimmy Castilhos - actor

Nota a Jimmy Castilhos, conductor de television, actor y productor uruguayo, en el Monarca Bar de Montevideo, ND 20240701, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Me gustaría ver una serie sobre Carlos Perciavalle. Más allá de haber compartido una etapa de mi vida con él y que haya sido mi marido, creo que fue un adelantado a su tiempo. Vivió el esplendor del teatro rioplatense, compartió escenario con las figuras más importantes y tuvo una vida con luces, sombras, éxitos y reinvenciones. Ahí hay una historia extraordinaria y conectaría con China Zorrilla. Una vida fascinante entre Uruguay, Argentina y el teatro internacional, con muchísimo material dramático. Y obviamente lo más interesante serían las historias de amor que mantuvo en secreto.

Sebastián Oreiro - conductor

Nota a Sebastian Oreiro, conductor del programa de television Sacate la Careta, en los estudios de Esdrujula TV en Montevideo, ND 20240410, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Se debería hacer la serie de Natalia Oreiro. Tiene una vida de lucha y de mucha polémica, y ahí está el gancho para que la gente la mire más allá de su talento como actriz. Es una chica que viene de abajo y llegó a lugares que ni siquiera hablan nuestro idioma. Desembarcó en Argentina con una mano atrás y otra adelante, fue ninguneada por ser “la uruguayita”, vivió en una pensión y hoy es la Uruguaya mejor paga y más famosa del mundo. Hay varios temas: la escandalosa separación con Pablo Echarri, la pareja que apareció en la puerta de un canal diciendo que era hija de desaparecidos y sus romances. ¡Atentos plataformas!