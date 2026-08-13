Sigue la polémica entre Natalia Oreiro y Milei: se pronunció Víctor Hugo Morales con una frase lapidaria

El periodista y conductor Víctor Hugo Morales se refirió en Radio 750 a la polémica entre Javier Milei y Natalia Oreiro y cuestionó con dureza la reacción del Presidente frente a las declaraciones de la actriz y cantante.

Durante su intervención, Morales remarcó que Oreiro había realizado una consideración moderada sobre los errores de la gestión de Milei y que, lejos de tratarse de una crítica particularmente dura, se había limitado a señalar las consecuencias que las decisiones del Gobierno tienen sobre la vida cotidiana de la población.

"Dijo algo mínimo. No es que se lanzó a una crítica tipo (Darío) Grandinetti o (Pablo) Echarri. Dijo algo que surge de la conversación”, sostuvo Morales. Y adhirió al análisis que había hecho Oreiro: "Hay que tener cuidado porque cuando te equivocás desde ahí afectás la vida de mucha gente", sentenció en relación al gobierno.

Para Morales, la reacción del mandatario fue desproporcionada en relación con la magnitud de las declaraciones de Oreiro. "Fijate qué liviandad en cuanto a todo lo que se puede decir críticamente del Gobierno de Milei", señaló sobre los dichos de la actriz.

Para responderle, Milei había compartido fuertes acusaciones que definían a Oreiro como "amante de Putin que trabaja de buena y vive en mansiones".

Morales fue contundente al referirse a la respuesta presidencial y sostuvo que se trataba de "un brote psicótico más de un tipo que no está bien de la cabeza". También defendió la trayectoria de Oreiro a la hora de expresar sus opiniones políticas. Destacó que la actriz suele mantener una posición prudente y que incluso ha señalado que las personas públicas no deberían estar permanentemente interviniendo en política.

Según Morales, esa postura demuestra una actitud que consideró "muy correcta" y que vuelve todavía más llamativa la reacción de Milei. "Esto que ha dicho no es nada grave ni nada que pueda ofender a alguien", insistió sobre las declaraciones de su compatriota.

Finalmente, el conductor volvió a cuestionar al Presidente y afirmó que el episodio expone, a su criterio, "el estado mental y hasta espiritual del desequilibrio del personaje que funge como presidente de la República".

La polémica se originó a partir de las declaraciones de Natalia Oreiro, quien al referirse en La Noche de Mirtha a la situación del país planteó que los errores del Gobierno tienen consecuencias concretas sobre la vida de muchas personas. Milei respondió en redes sociales concompartiendo publicaciones que la definían, entre otras cosas, como "fan número 1 del régimen de Putin".