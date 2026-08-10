El ataque de un periodista a Natalia Oreiro por sus dichos con Mirtha Legrand: "Zurdos que viven como Rockefeller"

El periodista Tomás Dente encendió la polémica en las redes sociales al lanzar una dura crítica contra Natalia Oreiro, a raíz de la difusión de un fragmento televisivo que cobró fuerza en la agenda digital.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) @tomasdente, el conductor reposteó un video correspondiente al programa La noche de Mirtha. En la secuencia, Mirtha Legrand le consultaba a la uruguaya si aún conservaba familia en su país natal. Tras responder afirmativamente y enumerar a sus parientes, la actriz comentó que en Uruguay también tiene "una casita". Sin embargo, La Chiqui la interrumpió entre risas para corregirla: "¿Una casita? ¡Una estancia, querida!".

Luego del intercambio, Oreiro retomó la palabra para argumentar su apego por su tierra natal y asegurar que le encanta volver porque "es un lugar hermoso", y lo definió como un refugio donde logra bajar la ansiedad y la adrenalina del ritmo cotidiano.

Zurdos que viven como Rockefeller https://t.co/vlvbRhhRx0 — Tomás Dente(TomRox) 🙋‍♂️🤩 (@Tomasdente) August 10, 2026

A pesar del tono distendido de la escena, Dente no ocultó su indignación ante el contraste entre el relato y el presunto patrimonio de la artista, disparando una filosa frase al compartir el clip: "Zurdos que viven como Rockefeller".

Lejos de dejar el tema ahí, el periodista profundizó su embestida minutos después al replicar una publicación del comunicador alineado con el espacio del presidente Javier Milei, Fran Casaretto, quien también apuntó contra la actriz: "La 'casita' de Natalia Oreiro en Uruguay tiene 2600 metros cuadrados y vista a la Laguna del Sauce. Obviamente está ubicada a 20 minutos de Maldonado, Punta del Este. ¿Por qué les da vergüenza decir que son millonarios? ¿Será porque son socialistas y predican otra cosa? Qué sé yo, vieron cómo son los artistas...", sentencia la frase compartida por Dente.

Tomás Dente en La Nación+. Foto: captura

El momento tuvo lugar durante una "mesaza" en la que Natalia Oreiro estuvo acompañada por Adrián Suar y Moria Casán. La visita de los artistas al ciclo de El Trece se dio en el marco de la gira de promoción de Yo, Narciso, la nueva comedia cinematográfica que los tiene como protagonistas.