Natalia Oreiro reveló cómo está hoy su hijo Merlín Atahualpa: música, carpintería y una pasión inesperada

Después de 15 años sin visitar la mesa de Mirtha Legrand, Natalia Oreiro regresó el sábado a La Noche de Mirtha para presentar Yo, Narciso, la nueva película que protagoniza junto a Adrián Suar y que se estrenará en cines uruguayos el jueves 20 de agosto.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando la conductora le preguntó por Merlín Atahualpa, el hijo de 14 años que tiene con Ricardo Mollo, y la actriz sorprendió al revelar cuáles son las pasiones del adolescente.

“Está hermoso. Tiene 14 años”, respondió Oreiro con una sonrisa cuando Mirtha quiso saber cómo se encontraba su hijo. La charla continuó y fue Moria Casán quien le preguntó si había heredado la vocación artística de sus padres.

Aunque reconoció que la música ocupa un lugar importante en su vida, la actriz explicó que Merlín Atahualpa desarrolló intereses muy diversos. “Toca la trompeta. Es parte de la orquesta de su escuela y empezó con una bandita con sus compañeros. Le gusta la música, pero tiene muchas inclinaciones”, contó.

Lejos de limitarse al universo artístico, Natalia detalló que su hijo disfruta de actividades muy diferentes entre sí y que siempre la sorprende con su curiosidad. “Le gusta mucho la mecánica de los autos. Le encanta la carpintería, hacer origamis y navegar. Hace vela y sabe cambiar lo que sea necesario en la casa”, contó con orgullo.

Sobre el final, Oreiro reflexionó sobre cómo la llegada de su hijo transformó su vida. “¡Cómo te cambia la vida cuando sos madre!”, resumió, dejando en claro la importancia que tiene la maternidad en su día a día.

Así, la actriz mostró una faceta poco conocida de Merlín, quien, pese a ser hijo de dos de los artistas más reconocidos del país, mantiene un perfil muy bajo y rara vez aparece en público.

Merlin Atahualpa Mollo.

No es la primera vez que Oreiro habla sobre la educación de su hijo. En distintas oportunidades, la actriz explicó que, junto con Mollo, eligieron una crianza en la que la creatividad, el contacto con la naturaleza y los oficios manuales ocuparan un lugar central. De hecho, el año pasado contó que había decidido postergar el uso del celular en la adolescencia de su hijo para que pudiera descubrir otros intereses antes de sumergirse en la tecnología.

En aquella oportunidad explicó que la decisión fue conversada tanto con su hijo como con otras familias de su entorno y sostuvo que el objetivo no era prohibir, sino acompañar. “Tenés que darle herramientas y no es un ‘porque no’, sino explicar por qué no”, reflexionó entonces.

La actriz también reveló que, para fomentar esos intereses, suele compartir con él actividades como visitas a librerías, talleres de carpintería y deportes al aire libre.

La Nación/GDA