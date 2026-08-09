Moria Casán descolocó a Natalia Oreiro al revelar su insólito secreto para lucir radiante: "¿Esperma de qué?"

Moria Casán protagonizó este sábado uno de los momentos más inesperados de La noche de Mirtha cuando reveló el particular tratamiento estético al que recurre para cuidar su piel. Todo empezó con un elogio de Mirtha Legrand y terminó entre las risas y el desconcierto de Natalia Oreiro y Adrián Suar.

Casán fue una de las invitadas a la mesa de Legrand junto a Oreiro, Suar y el periodista Diego Sehinkman. En medio de la conversación, la conductora reparó en el aspecto de la actriz y no dejó pasar el detalle. “Estoy mirando tu piel. ¡Qué piel tenés, mi amor!”, le dijo.

La respuesta de Moria, quien está a punto de estrenar en Netflix una biopic sobre su vida, llegó inmediatamente y tomó por sorpresa al resto de los invitados: “Viste, muy bien, mi amor. Te dije que me pongo esperma de salmón”.

“¿Qué?”, reaccionó Oreiro entre risas. Suar, sorprendido por lo que acababa de escuchar, interrumpió la conversación: “No, no, un segundito. Paremos”. Oreiro quiso asegurarse de haber entendido correctamente y le pidió que repitiera la frase. “¿Esperma de qué?”, preguntó entonces Suar.

“Esperma de salmón”, reiteró Casán con naturalidad. Mirtha, en cambio, no pareció sorprendida por la revelación. “Ah, sí, me lo contó”, comentó. Moria explicó entonces que ambas ya habían hablado sobre el tratamiento después de que la conductora la felicitara por el aspecto de su piel.

“Ella me llamó a mí y me felicitó por la piel. Como estaba impecable, escuchame. Y yo digo: ‘Me pongo esperma de salmón’”, recordó. La revelación volvió a generar risas alrededor de la mesa y Oreiro bromeó imaginándose aquella conversación entre las dos divas.

Casán también relató que en otra oportunidad un hombre la había felicitado por su piel y, luego de conocer cuál era su tratamiento, le hizo una inesperada propuesta. “Me felicitó y me dijo: ‘Qué bien, ¿te gustaría ponértelo? Yo te traigo al médico, mi amor’”.

La frase volvió a desconcertar a la mesa. “¿Qué médico traés? ¿Cómo es? ¿Cómo traés?”, reaccionó Oreiro mientras Suar intentaba continuar con la conversación.

Luego del desopilante intercambio, la charla cambió de rumbo cuando Moria elogió a la conductora. “Vos estás impecable, reina”, le dijo. “Muchas gracias. Soy muy mayor, muy grande”, respondió Legrand, quien el próximo 23 de febrero cumplirá 100 años. Suar la interrumpió para rechazar esa definición y anticipó la celebración que se prepara para una fecha histórica en la vida de la conductora.

“Se viene el cumpleaños, se viene”, comentó el productor y gerente de programación de El Trece. Mirtha, que continúa al frente de su clásico programa de entrevistas, reflexionó entonces sobre la excepcionalidad de mantenerse activa en televisión a su edad: “En el mundo no hay otra”.

Oreiro planteó que su trayectoria podría significar un récord Guinness, mientras Suar fue contundente: “Nadie como vos”. Moria tuvo la última palabra: “No existe".