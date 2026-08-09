Natalia Oreiro y el drama que vivió a los 17 años cuando una pareja aseguró que era su hija: “Crecí de golpe”

Natalia Oreiro volvió este sábado a la mesa de Mirtha Legrand después de 15 años y, durante la charla, recordó uno de los episodios más difíciles que atravesó al comienzo de su carrera.

La actriz uruguaya contó que, cuando tenía 17 años, una pareja de uruguayos aseguró que eran sus verdaderos padres y la llevó a someterse a estudios de ADN para demostrar que no existía ningún vínculo entre ellos.

Oreiro fue una de las invitadas de La noche de Mirtha —el programa que se emite los sábados en eltrece— donde compartió la mesa con Adrián Suar, con quien protagoniza la película Yo, Narciso, Moria Casán y el periodista Diego Sehinkman.

Durante la conversación, Legrand le preguntó por aquella historia que vivió cuando la uruguaya recién empezaba a abrirse camino en la televisión argentina. “Estaba en Canal 9, fue muy dramático. Yo tenía 17 años y estaba haciendo una telenovela. Un día estaba almorzando en el restaurante de enfrente y se me sentó un señor. Me preguntó si podía sentarse”, relató.

Según recordó, el hombre llevaba consigo una serie de documentos y partidas de nacimiento. Entonces le hizo una afirmación que la desconcertó: “Yo soy tu verdadero padre”.

“Fue fuerte para mí, yo era muy chiquita”, dijo Oreiro. En lugar de contarle inmediatamente la situación a su familia, decidió intentar resolverla por su cuenta. “Le dije al señor que entendía su búsqueda y su desesperación, y le pregunté cómo ayudarlo para demostrarle que no lo soy. Yo soy igualita a mi mamá”, relató.

La actriz y cantante accedió entonces a realizarse una prueba de ADN en una clínica privada. El resultado, según contó, arrojó un 99,9% de certeza de que no existía filiación con aquella pareja.

El episodio, sin embargo, no terminó allí. La historia llegó a la televisión y su padre se enteró de lo que estaba ocurriendo de una manera que Oreiro había intentado evitar. “Un día mi padre estaba viendo la televisión y se enteró en vivo, y yo no le había contado que me había hecho un ADN”, recordó. “Fue doloroso para mi familia y a mí, con 17 años, me expusieron muchísimo”.

A pesar del resultado de los estudios, la pareja continuó sosteniendo su versión. “No lo aceptaron, se aparecían en el trabajo y me mandaban cartas con ropa”, contó Oreiro. Con el tiempo, sus padres entendieron por qué había decidido mantenerlos al margen mientras intentaba resolver la situación.

“Fue muy doloroso para mi papá y mi mamá en su momento. Ellos comprendieron por qué no se los había compartido”, explicó. Y resumió el impacto que aquel episodio tuvo en ella con una frase: “Me despegué de esa historia por un tema emocional y crecí de golpe”.

El regreso de Natalia Oreiro a la mesa de Mirtha Legrand

La participación del sábado en el histórico ciclo también tuvo un componente especial para la uruguaya: significó su regreso al programa de Mirtha Legrand después de 15 años.

Antes de la emisión, Oreiro celebró el reencuentro con una serie de fotos tomadas en el estudio y la mesa de Legrand y recordó que su primera participación en el ciclo ocurrió, justamente, cuando tenía 17 años.

“Mucha alegría regresar después de 15 años a tu mesa, querida Mirtha Legrand”, escribió. “Recuerdo mi primera vez a mis 17 años, vestida también de blanco, y atesoro siempre tus palabras de aliento y cariño hacia mi trabajo y persona. Un honor acompañarte esta noche”.