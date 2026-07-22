Pichu Straneo sorprendió a Mirtha Legrand al revelarle cuál es su verdadero nombre: "¡Es de teleteatro!"

Pichu Straneo fue uno de los invitados estelares en la mesa de La Noche de Mirtha, donde compartió velada junto a Flavio Mendoza, María Belén Ludueña y Ximena Capristo. Fiel a su estilo fresco y desopilante, el humorista uruguayo protagonizó uno de los momentos más comentados del programa al dar a conocer detalles poco sabidos de sus orígenes y su identidad.

Todo comenzó cuando la diva de los almuerzos, experta en sacar a la luz los datos más precisos de sus comensales, lo abordó de lleno para indagar sobre su verdadero nombre. Con soltura, Pichu no dudó en revelar la identidad que figura en su documento: Oscar Fernando Straneo Díaz.

La revelación provocó la sorpresa inmediata de la conductora. "¡Es de teleteatro!", exclamó Mirtha entre risas, admirada por la sonoridad formal y dramática de sus tres nombres de pila, tan distante del desenfadado apodo con el que conquistó al público rioplatense.

Entre risas, el humorista aprovechó para ironizar sobre la particular costumbre que existía en Uruguay durante su infancia de acumular nombres: "Mi viejo se llamaba Juan Óscar Nelson... ¿para qué? Para que le digan 'Pocho'. Y mi tío se llamaba Juan Víctor Washington", lanzó con picardía, haciendo tentar a toda la mesa.

Pichu Straneo.

Lejos de responder a una búsqueda artística o a una estrategia de personaje, el actor explicó que su seudónimo nació literalmente en la sala de parto. Según relató, apenas nació y su madre lo vio por primera vez, exclamó: "¡Ay, parece un picho, es todo pelo!". La ocurrencia materna prendió al instante en la familia y terminó marcándolo para toda la vida.

Pichu Straneo es un humorista, actor y conductor uruguayo que desarrolló gran parte de su carrera en la Argentina. Alcanzó una gran popularidad por sus participaciones en Videomatch donde se destacó por sus imitaciones y personajes. A lo largo de los años también formó parte de ciclos televisivos, obras teatrales y proyectos radiales, y hoy se luce como parte del elenco de Anastasia, uno de los principales musicales de Calle Corrientes.