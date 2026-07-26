Las postales del viaje de Natalia Oreiro por Machu Picchu y la inesperada foto que compartió

Natalia Oreiro atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. En mayo estrenó la película Nada entre los dos, junto a Gael García Bernal, que actualmente se encuentra disponible en Max; hace pocos días La mujer de la fila llegó a los cines de España y el próximo 13 de agosto verá la luz la comedia Yo, Narciso, donde comparte elenco con Adrián Suar.

Como broche de oro, en noviembre recibirá el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en reconocimiento a su recorrido artístico.

Pero, en medio de este gran presente profesional, la artista uruguaya decidió hacer una pausa en su ajetreada agenda y disfrutar de unos días de descanso junto a su esposo, Ricardo Mollo, y su hijo Merlín Atahualpa. El destino elegido fue Machu Picchu, uno de los sitios más emblemáticos de Perú, desde donde compartió con sus seguidores buena parte de la aventura.

El primer posteo llegó el pasado 20 de julio, con motivo de una fecha especial. "Feliz día de la amistad", escribió junto a una serie de imágenes en las que se la vio luciendo un look inspirado en el altiplano, con gorro verde, camisa de jean, chaleco y trenzas, mientras recorría los imponentes paisajes del lugar.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó en la última fotografía del carrusel. Allí dejó ver que no estaba sola: apareció abrazada a su familia, aunque tanto ella como Ricardo Mollo y su hijo posaron de espaldas para preservar la identidad de Merlín, quien es menor de edad y suele mantenerse alejado de la exposición pública.

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño. Entre ellos sobresalió el de Graciela Borges, quien comentó: "Hola, mi linda, qué preciosidad de fotos. Te extrañamos siempre y te esperamos para darte un enorme abrazo".

En las últimas horas, Oreiro volvió a abrir el álbum del viaje y compartió nuevas postales de lo que definió como "un sueño". Las imágenes la muestran recorriendo distintos rincones de la región, visitando mercados de frutas y verduras, descubriendo la vestimenta típica, los puestos de artesanías y souvenirs, además de disfrutar del contacto con los habitantes del lugar y con las llamas que forman parte del paisaje.

Natalia Oreiro en Machu Picchu hoy y 25 años atrás.

"Gracias, Perú, por estos días recorriendo tu generosa tierra, y gracias a tu amable, culta y cálida gente", escribió la actriz. "Qué maravilla América Latina", resumió.

Además, reveló que el viaje tuvo un significado muy especial. Contó que había visitado Machu Picchu por primera vez 25 años atrás y que regresar ahora, acompañada por su esposo y su hijo, era un sueño que finalmente pudo cumplir.

A modo de prueba, compartió en sus historias una fotografía tomada durante aquella primera visita, en la que aparece sola con el mismo paisaje de fondo que hoy vuelve a protagonizar sus publicaciones. "25 años atrás", escribió junto a esta inesperada imagen que sorprendió a sus seguidores. Y estableció un emotivo puente entre dos momentos muy distintos de su vida, para coronar una aventura significativa.