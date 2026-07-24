Natalia Oreiro será homenajeada en uno de los festivales de cine más importantes de la región

Mientras continúa consolidando su carrera internacional con nuevos proyectos para cine y plataformas de streaming, Natalia Oreiro acaba de sumar otro motivo de celebración. La actriz y cantante uruguaya será una de las grandes homenajeadas de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde recibirá un premio especial a la trayectoria por su aporte a la industria audiovisual.

El reconocimiento llega en un año de intensa actividad para Oreiro. En mayo presentó Nada entre los dos, la película de Juan Taratuto que protagoniza junto a Gael García Bernal, y en diálogo con El País aseguró que disfruta especialmente de los personajes complejos. "Prefiero en el cine ver historias de quiebres, ver a los personajes rotos, ver sus vulnerabilidades, sus matices y sus contradicciones", expresó al explicar qué la motiva a aceptar un proyecto.

La organización del festival confirmó este jueves que Oreiro será distinguida junto al compositor Emilio Kauderer y el director Alejandro Agresti con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria, un reconocimiento que entrega el certamen a figuras con una destacada carrera en el cine.

La edición 2026 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se desarrollará entre el 5 y el 15 de noviembre bajo el lema "Donde el cine argentino dialoga con el mundo".

Además de las distinciones, el evento rendirá un homenaje especial al director argentino Héctor Babenco (1946-2016), al cumplirse 80 años de su nacimiento. El realizador de El beso de la mujer araña será recordado con la proyección de cuatro de sus películas: Pixote: la ley del más débil (1980), Jugando en los campos del Señor (1991), Corazón iluminado (1998) y Mi amigo hindú (2015), su última película, protagonizada por Willem Dafoe.

También habrá un panel dedicado al análisis de su obra y de su legado dentro del cine latinoamericano.

Gael García Bernal y Natalia Oreiro en "Nada entre los dos"

Por su parte, Emilio Kauderer, radicado en Los Ángeles y reconocido por componer la música de películas dirigidas por Juan José Campanella y Adolfo Aristarain, abrirá las actividades previas al festival. El 19 de octubre dirigirá a la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto en un concierto gratuito en el Palacio Libertad de Buenos Aires, donde se interpretarán algunas de sus bandas sonoras acompañadas por imágenes de las producciones para las que fueron creadas.

Ese mismo día se dará a conocer la programación completa del festival, que este año recibió 1.127 películas inscriptas, un 27% más que en la edición 2025. De ese total se seleccionarán unas 150 producciones que integrarán la programación oficial.

La edición 2026 será la tercera organizada por la actual gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Nación y el municipio de Mar del Plata.

La Nación/GDA