La reacción de Fer Dente cuando Ángel De Brito le preguntó si su hermano Tomás abusó de él: "Me da escalofríos"

Todo indica que la relación entre Tomás y Fernando Dente no tiene forma de recomponerse. Durante los últimos días, el periodista hizo fuertes acusaciones contra su hermano menor y Yanina Latorre dijo en su programa Sálvese quien pueda (América TV) que el origen de la pelea habría sido el hecho de que en 2019 el actor expuso públicamente un delicado tema familiar: que antes de morir, su madre le admitió que era hijo de un cura. En medio del revuelo, el director de Hairspray (Teatro Coliseo) rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

"Hace un tiempo me di cuenta de que Tomás es mi hermano y que ahí termina el tema. Pero no es de la boca para afuera, es lo que me digo a mí mismo, a mi círculo. Esto hace muchos años que esto viene sucediendo", sostuvo Fernando Dente en diálogo con LAM (América TV) el jueves. "Probé un montón de estrategias internas para ver dónde acomodo eso en mi cabeza y en mi corazón. Entender que es mi hermano es lo que acomoda y también tengo derecho a vivir ese proceso de esta manera, diciendo solo eso", agregó y dejó en claro que no tiene ninguna intención de hablar con él y que, de hecho, hace 17 años que no tienen vínculo.

A partir de esto, Ángel De Brito intervino: "Tomás esta vez subió mucho la apuesta. Habló de abusos. Dije que en privado le habías contado a mucha gente que él había abusado de vos. ¿Esto ocurrió? ¿Es algo que dice Tomás?". ¿La respuesta de Dente? "Es mi hermano. Es todo lo que voy a decir".

El conductor insistió en saber si eso fue algo que salió de su boca o no, a lo que, en línea con su comentario anterior, Fernando siguió: "Me parece algo muy que me da escalofríos. Es un tema como hasta social. Me siento un irresponsable hablando así de un tema que afecta a tantas personas".

Tomás Dente en La Nación+. Foto: captura

Al ser consultado por el motivo por el cual en 2019, en una entrevista con la revista Gente, decidió hacer pública su historia familiar, remarcó: "Si hay algo en lo que nos unimos todos los seres humanos es que nadie eligió cómo venir a este mundo. A mí me tocó de esa manera y me enteré de esa manera. Durante muchos años traté de ver cómo acomodaba eso en mi cabeza y mi corazón y en un momento pasó a ser parte de lo cotidiano".

En este sentido, dijo que sus dos padres murieron a edades tempranas y la lección que le dejaron es que "hay que ir bastante livianos por la vida". A su vez, hizo una serie de aclaraciones respecto a su vínculo con ellos: "Mi mamá era la luz de mis ojos y mi papá también. Nunca dije que mi papá era un monstruo conmigo. Siempre dije que ellos dos tenían un vínculo muy tóxico". Asimismo, dijo que ambos lo llevaban a sus clases de teatro y estaban muy presentes: "Obviamente, tenía mucha más afinidad con ella. Pero, por suerte, pude cerrar de una manera muy hermosa con los dos y los honro todos los días. Cuando me veo parecido a ellos hoy en un montón de cosas, me da mucha alegría". Asimismo, remarcó que fue criado "con mucho amor" por ambos.

Antes de cerrar, reflexionó sobre la relación que mantuvo su madre con su padre biológico: "No juzgo que mi mamá se haya enamorado. Fue un cura, ¿qué culpa tengo yo? Es un novelón. Ojalá se hubiera enamorado del profesor de educación física, pero fue el cura, ¿qué voy a hacer? Ya está". Esta semana, Yanina Latorre dijo que en 2008 el hombre, que dejó los hábitos y formó pareja con otra mujer y tuvo una hija, fue a ver a Dente al teatro y se conocieron, pero "el vínculo no fluyó ni de un lado ni del otro". Fernando prefirió no hablar sobre él: "Pobre, el único que vive; no le vamos a complicar la vida. Ya está, cosas que pasan".

La Nación GDA