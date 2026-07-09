Anunciaron las ternas de los Premios Pinti al teatro argentino y hay dos figuras uruguayas entre las nominadas

El teatro comercial argentino tendrá representación uruguaya en la primera edición de los Premios PINTI. Maxi De la Cruz y Sebastián Almada fueron incluidos entre los nominados a la nueva distinción creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), cuya ceremonia inaugural se realizará el próximo lunes 27 de julio en el Teatro Colón y será transmitida en vivo por Canal 13, con conducción de Agustín "Rada" Aristarán.

De la Cruz fue nominado en la categoría Mejor Actor de Comedia por su trabajo en la obra Berlín Berlín. Competirá por el galardón con Adrián Suar (Sottovoce), Diego Reinhold (La función que sale mal), Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín) y Luis Brandoni (Quién es quién).

Maxi de la Cruz está nominado por "Berlín, Berlín". Foto: Estefania Leal

Por su parte, Sebastián Almada obtuvo una nominación como Mejor Actor en Musical por su papel en Charlie y la fábrica de chocolate, donde interpreta al abuelo del protagonista. En esa categoría comparte terna con Agustín "Rada" Aristarán, que interpreta a Willy Wonka en el mismo espectáculo, Fer Dente (Company), Lucas Gerson (Cuando Frank conoció a Carlitos) y Oscar Lajad (Cuando Frank conoció a Carlitos).

Sebastián Almada en la escenografía de "Charlie y la fábrica de chocolate". Foto: Difusión.

En cuanto a las principales categorías, Berlín Berlín, La función que sale mal, Medida por medida (la culpa es tuya), Parlamento y Una navidad de mierda competirán como Mejor Comedia. En Mejor Musical fueron nominados Annie, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Cuando Frank conoció a Carlitos, Hairspray y The Ópera Locos.

Entre los reconocimientos especiales, Moria Casán será homenajeada por su trayectoria en actuación teatral femenina, Guillermo Francella en actuación teatral masculina y el productor Carlos Rottemberg por su aporte a la producción teatral.

Los Premios PINTI nacen con el objetivo de reconocer la excelencia artística, técnica y productiva del teatro comercial argentino. Las nominaciones fueron definidas por un jurado independiente integrado por 25 referentes del periodismo, la crítica, la literatura y la cultura, que seleccionó a los cinco candidatos de cada una de las 19 categorías entre los espectáculos estrenados entre agosto de 2025 y julio de 2026.