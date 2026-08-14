¿Quiénes son?: Uno a uno los personajes centrales de la serie "Moria" que ya llegó a Netflix

Este viernes se estrenó Moria, una de las series más esperadas del año, en Netflix. La producción argentina cuenta la vida de la icónica Moria Casán. La popular artista que celebra sus 80 años este domino, abre las puertas de su propia historia a través de una ficción. Para darle vida hay tres grandes actrices, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, para tres etapas distintas de su vida.

La serie no es solo el retrato de una estrella; es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de vivir y es un homenaje a la cultura popular del Río de la Plata.

Creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, la producción reconstruye las distintas etapas de una carrera que atravesó el teatro de revista, el cine y la televisión, pero también recupera a las personas que dejaron una marca en su vida.

Uno por uno: así se ven los personajes de la serie de Moria

Susana Giménez, compañera, amiga y figura del espectáculo argentino, tiene dos intérpretes: Micaela Riera la encarnará durante los años 80, cuando ambas compartían el universo del teatro de revista, mientras que Leticia Brédice asumirá el desafío de recrear a la diva de los teléfonos y confidente de Moria en la década del 90.

Micaela Riera es Susana Giménez en los 80 en "Moria". Foto: Difusión.

Luego de que se difundieran las primeras imágenes de su caracterización, la actriz de Cenizas del paraíso compartió en sus redes sociales una foto lookeada como Susana y expresó su emoción por haber sido elegida para el desafío. “¡Gracias, vida! Un honor. Un sueño. Mágico, milagroso”, escribió junto a la publicación.

Leticia Bredice es Susana Giménez en los 90 en "Moria". Foto: Difusión.

La intérprete también hizo referencia a la responsabilidad que sintió al asumir el papel. “Mi respeto, amor. Responsabilidad agradecida por el desafío. Gracias, gracias, gracias. Siempre”, agregó.

Javier Pedersoli es el productor y amigo de Carlos Rottemberg; Giuliano Pianetti interpreta a Fito Páez durante su visita a A la cama con Moria; María Fernanda Callejón se convierte en Zeta, su amiga de toda la vida, y Eloy Rossen encarna a Galo, su incondicional mano derecha.

Entre los personajes centrales aparece Mario Castiglione, interpretado por Marco Antonio Caponi, el hombre al que Moria definió como el gran amor de su vida y con quien tuvo a su única hija, Sofía Gala.

Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione en la serie "Moria". Foto: Difusión.

La serie también revivirá algunas de las sociedades artísticas que ayudaron a convertir a Casán en un símbolo de la cultura popular. Hernán Jiménez se puso en la piel de Jorge Porcel, su inolvidable compañero en la pantalla; Sebastián Rosso es Alberto Olmedo, su emblemática pareja en el teatro de revistas; y Sebastián Arzeno interpreta a Gerardo Sofovich, el empresario que le dio una oportunidad decisiva al comienzo de su carrera.

El mapa íntimo se completa con Rafael Ferro como Carlos Sexton, un hombre trascendental en su historia, y Joaquín Ferreira como Luis Vadalá, protagonista de uno de sus romances más recordados de los años 90. Una constelación de nombres que, además de reconstruir la vida de una diva, promete recuperar varias décadas del espectáculo argentino.

Luis Machín, por su parte, encarna a Carlos A. Petit, el empresario teatral, guionista y director que descubrió su talento y la llevó por primera vez a los escenarios.

Mirá la fotogalería de los personajes.

1 / 10: Luis Machin como Carlos A Petit en "Moria". (Foto: Difusión.) 2 / 10: Joaquin Ferreira como Luis Vadala en "Moria". (Foto: Difusíón.) 3 / 10: Rafael Ferro como Carlos Sexton en "Moria". (Foto: Difusión.) 4 / 10: Sebastian Rosso como Alberto Olmedo en la serie "Moria". (Foto: Difusión.) 5 / 10: Sebastian Arzeno como Gerardo Sofovich en la serie "Moria". (Foto: Difusión.) 6 / 10: Hernan Jimenez como Jorge Porcel en la serie "Moria". (Foto: Difusión.) 7 / 10: Eloy Rossen como Galo en "Moria". (Foto: Difusión.) 8 / 10: Maria Fernanda Callejón como Zeta en la serie "Moria". (Foto: Difusión.) 9 / 10: Giuliano Pianetti como Fito Paez en la serie "Moria". (Foto: Difusión.) 10 / 10: Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg en "Moria". (Foto: Difusión.)

La Nación/GDA