Jorge Drexler homenajeó a Rada en Puerto Rico junto a los músicos de Bad Bunny: así sonó "Muriendo de plena"

El músico uruguayo Jorge Drexler homenajeó a Ruben Rada durante su concierto de este domingo en Puerto Rico, con una versión de “Muriendo de plena”, uno de los clásicos del músico uruguayo fallecido el pasado martes a los 83 años que ha sonado con frecuencia desde entonces.

Para interpretar la canción, Drexler estuvo acompañado por Los Pleneros de la Cresta, la agrupación puertorriqueña que recientemente regresó de una gira junto a Bad Bunny y es una referencia del género en ese país. Antes de comenzar a tocar, dedicó unas palabras a la memoria de Rada.

Tras el concierto, Drexler publicó en su cuenta de Instagram un video del momento y dedicó unas sentidas palabras al artista. “Anoche, en la tierra de la plena, Puerto Rico, homenajeamos al maestro Rubén Rada, bailando, como él pidió”, escribió

El músico también destacó la respuesta del público puertorriqueño frente a la canción: “Fue una emoción enorme ver la reacción del público boricua ante la iluminada canción ‘Muriendo de plena’ del maestro que nos dejó hace unos días”.

Drexler cerró su mensaje con una referencia a una de las imágenes más recordadas de Rada: “¡Pero con vino tinto y pan! ¡Salve Ruben Rada!”.

El músico ya había escrito palabras en Instagram en homenaje a Rada una vez que se difundió la noticia de su fallecimiento. Con dos fotos tomadas en distintos momentos, escribió: "¡Qué hueco se nos queda el pecho! ¡Qué privilegio haber compartido este planeta contigo!". Además, publicó un video tocando con su guitarra "Ayer te vi", un clásico del repertorio de Rada, desde el aueropuerto de Madrid camino a Puerto Rico. "Una de las cosas difíciles de estar lejos es esta", admitió.

Desde su fallecimiento, distintos referentes de la cultura uruguaya y figuras internacionales han recordado su trayectoria y su influencia. La música de Rada también estuvo presente durante su despedida pública en Montevideo, donde sus canciones acompañaron el cortejo y las ceremonias realizadas tras su muerte.