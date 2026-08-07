Jorge Drexler despidió a Gabriel Rossi, su "amigo del alma", y recordó la faceta como cantante del jerarca

Jorge Drexler despidió públicamente a su amigo Gabriel Rossi, médico y exintegrante de la Junta Nacional de Drogas, quien murió a los 63 años. El músico uruguayo compartió en Instagram un extenso homenaje en el que recordó la amistad que construyeron desde sus años como estudiantes de Medicina y destacó especialmente la vocación de servicio de Rossi.

“Se fue mi amigo del alma. Todavía no lo puedo creer”, escribió el artista al comienzo de la publicación, en la que definió a Rossi como un hombre que dejó “un legado personal, profesional y académico maravilloso” y, por encima de todo, “un legado de bondad”.

Drexler, que estudió Medicina en la Universidad de la República antes de dedicarse profesionalmente a la música, conoció a Rossi durante sus años universitarios. Ambos pertenecieron a la generación que ingresó a la Facultad de Medicina en 1983.

En su recuerdo, el cantante destacó la temprana vocación social de su amigo. “Ya cuando en los 80 estábamos juntos en Facultad de Medicina, en la generación del 83, lo veíamos agarrar una pelota de fútbol e irse hacia la zona del Viaducto en Montevideo, donde jugaba al fútbol con niños en situación de calle y de a poco iba preguntando, ayudando, acompañando, resolviendo”, relató.

Según recordó Drexler, esa preocupación por los demás acompañó a Rossi durante toda su vida. El médico desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la salud mental de niños y adolescentes y también integró la Junta Nacional de Drogas, organismo desde el que participó en políticas vinculadas a la prevención y el abordaje del consumo problemático de sustancias.

“Más de una generación de niños y adolescentes estaban más acompañados en el mundo mientras él cuidaba de su salud mental de la manera más amorosa, inteligente, despretenciosa y entregada”, escribió el músico.

La relación entre ambos también quedó plasmada en la música de Drexler. Rossi participó como cantante en su primer disco, La luz que sabe robar, publicado en 1992, donde puso su voz de barítono en el tema “Un solo color”.

Cinco años después, Drexler le dedicó una letra que terminó siendo musicalizada y grabada por el grupo español Ketama. Se trató de “Carta canción”, una composición que, según explicó el propio músico, hablaba de la sensación de deuda que siempre sintió hacia su amigo.

“¿Quién no le debía algún gesto de amor a Gabriel?”, se preguntó Drexler en su publicación.

Para acompañar el duelo, el músico recuperó algunos versos de aquella canción: “Toma esta carta canción, para silbar por ahí, te la manda un servidor que no se olvida de ti".

En el final de su publicación, además, Drexler vinculó el recuerdo de Rossi con otra pérdida reciente en el mundo de la música: la muerte del guitarrista español Pepe Habichuela, integrante de una de las familias fundamentales del flamenco y tío de los músicos de Ketama. “Qué fuerte escuchar a los Ketama, Juan, Antonio y especialmente la guitarra de Josemi Carmona, la semana en que perdieron al gran Pepe Habichuela”, escribió.