Jorge Drexler en el Antel Arena: dos funciones del espectáculo que presenta "Taracá", su mutación más uruguaya

Al igual que ocurre con sus discos, cada gira de Jorge Drexler funciona como una reinvención. El uruguayo, un maestro en el arte de encontrar un concepto sobre el que edificar una obra, suele presentar cada álbum con un espectáculo y una sonoridad propios, que terminan por redefinir buena parte de su repertorio. Y este sábado y domingo, su cancionero se impregnará de la raíz candombera que dio forma a Taracá, su nuevo disco.

El espectáculo llega precedido por los elogios que cosechó en distintos escenarios de la región y revela una nueva faceta de su universo sonoro. Canciones como “Toco madera”, “¿Cómo se ama?” y “El tambor chico” son una muestra certera de esta búsqueda: un abrazo a la tradición, pero siempre con la mirada puesta en nuevos horizontes.

Quienes quieran anticipar parte de lo que se verá este fin de semana en el Antel Arena —quedan entradas para el sábado en Tickantel— pueden acercarse a Estar acá y estar ahora, el showcase que Drexler filmó en Barrio Sur en marzo. El título toma el estribillo de “Tambor chico”, una frase que atraviesa el espíritu de Taracá, y el registro exhibe el costado más candombero del álbum. Está disponible en YouTube.

Aunque la puesta en escena del Antel Arena será distinta, el audiovisual ofrece un panorama bastante preciso del clima y la sonoridad que propone Taracá. Allí, Drexler está acompañado por la Rueda de Candombe, que funciona como banda de apoyo en una presentación concebida como una extensión de las rodas de samba brasileñas que inspiraron al colectivo.

La gira, en cambio, cuenta con una formación de siete músicos, incluidos dos percusionistas y una contrabajista. Sin embargo, todo indica que la Rueda de Candombe tendrá algún grado de participación en las dos funciones. No sería extraño: el proyecto se transformó en un fenómeno cultural y resultó clave para la identidad sonora del disco.

Cuando asistió por primera vez a una de las convocatorias del colectivo en Plaza España, en febrero de 2025, Drexler entendió que estaba frente a un fenómeno en ciernes. “Desde el primer momento en que me hablaron de la Rueda de Candombe supe: esto va a estallar, se va a comer todo el país”, le comentó a El País. “Ya tenía el disco en la cabeza y estaba diciendo: esto es lo que voy a sentir dentro de un año. Era una alegría premonitoria”.

El colectivo participa en “Tambor chico” y “¿Qué será que es?”, dos piezas clave dentro del universo de Taracá. La primera toma como punto de partida el contratiempo característico del tambor chico para construir una reflexión sobre la necesidad de abrazar el presente, una idea que atraviesa todo el disco y que queda condensada en aquel mantra de “estar acá y estar ahora”.

La segunda es una versión de “O que será que é”, de Gonzaguinha, una samba que gira en torno a una pregunta esencial: qué significa estar vivo. Cuando suene en el Antel Arena, seguramente dé paso a uno de los momentos más memorables del espectáculo, cuando músicos y público entonen juntos aquel verso convertido en una declaración de principios: “Cantar (y cantar, y cantar) / la belleza de ser un eterno aprendiz”.

Estar acá y estar ahora también permite apreciar el aporte de Balta, quien asumió el bajo y parte de los coros en el registro y fue uno de los coproductores de Taracá. El artista de 25 años, que acaba de publicar Ayer dijiste mañana —uno de los discos uruguayos más destacados de 2026—, se convirtió en uno de los nombres más prometedores de la nueva generación local.

La relación entre ambos viene de hace años. Drexler suele mencionarlo cuando habla de la escena uruguaya contemporánea y lo ha invitado a participar en varios de sus conciertos. Este fin de semana no será la excepción: Balta abrirá las dos funciones en el Antel Arena.

Vale la pena llegar temprano. Su propuesta, que entrelaza el candombe con otros estilos de raíz afro como el R&B, el rap y el jazz, dialoga de forma natural con el universo sonoro de Taracá. En ese sentido, “Con quién?”, la canción que comparte con Drexler, es una gran puerta de entrada a Ayer dijiste mañana.

El showcase también parece anticipar la participación de la SUSI (Selección Uruguaya Sinfónica), dirigida por Nacho Algorta. El proyecto interviene en “Las palabras”, una de las piezas más íntimas del disco. Dedicada al padre de Drexler, fallecido en 2024, encuentra en los arreglos orquestales un acompañamiento cálido para el coro de Falta y Resto, que entrega una frase que resume buena parte de su espíritu: “La gente pasa, pero las palabras quedan”.

Durante esta gira, Drexler suele interpretar nueve de las once canciones de Taracá. Entre ellas destaca “Ante la duda, baila”, una suerte de ensayo musical sobre distintos episodios de censura vinculados al baile. El resto del repertorio se completa con temas de distintas etapas de su carrera, varios de ellos revisitados desde esta nueva búsqueda.

Es el caso de “Sea”, “Tres mil millones de latidos”, “Frontera” y “Todo se transforma”, canciones que ya tenían al candombe en su ADN, a veces de manera explícita y otras más sutil. Algo similar ocurre con “Tocarte”, la colaboración que grabó junto a C. Tangana en 2021. El tema marcó una nueva vuelta de tuerca en el sonido de Drexler: construido sobre samples y beats, se mueve entre la música urbana, el funk brasileño y el candombe.

Durante la presentación de Tinta y tiempo, su disco anterior, el uruguayo invitó a la comparsa La Melaza al Antel Arena para improvisar en escena una versión que potenciara la dimensión candombera de la canción. Vista en perspectiva, aquella actuación funciona como una suerte de antecedente de lo que ocurrirá este fin de semana en ese mismo escenario.

Y quienes asistan al Antel Arena serán testigos de la nueva mutación en la obra de un músico que ha hecho de la experimentación una de sus mejores herramientas.