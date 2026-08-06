Cómo fue el siniestro de tránsito por el que murió Gabriel Rossi, secretario general de Drogas

Murió en las últimas horas Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), producto de un siniestro de tránsito que se produjo días atrás. Policía Caminera informó este jueves cómo fue el incidente.

La información oficial indica que pasado el mediodía del domingo, a la altura del kilómetro 217 de la ruta 5, en Durazno, Rossi iba en un auto que primero despistó y luego chocó contra un árbol.

Las causas del siniestro todavía no se han determinado: "Su automóvil cruza de senda e impacta contra un árbol existente al margen de la vía de circulación".

"Como consecuencia del impacto, el vehículo queda sobre la faja natural en posición normal, permaneciendo su único ocupante atrapado, debiendo ser rescatado por personal de Bomberos", informó Caminera.

Rossi, de 63 años, fue atendido en el lugar por una emergencia móvil del Centro de Salud de Durazno (Camedur) y luego trasladado a un sanatorio de la misma institución. El diagnóstico primario era de politraumatismos con fractura en una pierna.

Rossi fue designado por este gobierno para ser el encargado de las políticas de drogas. Previamente había sido "consultor experto" de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros trabajos que tuvo.

Se había recibido de doctor en Medicina por la Universidad de la República (Udelar) en 1991 y luego cursó estudios en drogodependencias: el último de ellos fue un máster en la Universidad de Deusto, Bilbao, que culminó en 2006. También en su currículum oficial figuraba que era "especialista en psiquiatría de niños y adolescentes" por la Udelar en 1998.

Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

El mensaje de la JND tras la muerte de Gabriel Rossi

La JND emitió un mensaje tras la muerte del secretario general: "Con profundo pesar, quienes integramos la Secretaría Nacional de Drogas comunicamos el fallecimiento de nuestro secretario general, Gabriel Rossi. Gabriel fue mucho más que nuestro jefe. Fue un líder comprometido, un compañero cercano y una persona profundamente dedicada al servicio público. Su convicción, su capacidad de trabajo y su permanente compromiso con el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de drogas dejaron una huella imborrable en nuestra institución y en cada uno de nosotros. Hoy despedimos a una persona que supo conducir, acompañar y construir junto a su equipo, siempre con generosidad, respeto y vocación. Su legado permanecerá en el trabajo que realizamos cada día y en el recuerdo de quienes tuvimos el privilegio de compartir parte de su camino. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y amistades en este momento de profundo dolor. Hasta siempre, Gabriel".

Con profundo pesar, quienes integramos la Secretaría Nacional de Drogas comunicamos el fallecimiento de nuestro secretario general, Gabriel Rossi.



Gabriel fue mucho más que nuestro jefe. Fue un líder comprometido, un compañero cercano y una persona profundamente dedicada al… — JND.uy (@JND_uy) August 6, 2026

Mensajes políticos en reconocimiento de Rossi

Tras conocerse su muerte el senador del Partido Nacional, Javier García, publicó en la red social X: "Falleció el Dr Gabriel Rossi, secretario de la JN de Drogas. Gran tipo y excelente profesional. Estudiamos juntos buena parte de la carrera, cercano, con un humor muy fino, siempre alegre. Siempre comprometido. Un fuerte abrazo a su hijo Tomás, a su familia y amigos".

Falleció el Dr Gabriel Rossi, secretario de la JN de Drogas. Gran tipo y excelente profesional. Estudiamos juntos buena parte de la carrera, cercano, con un humor muy fino, siempre alegre. Siempre comprometido. Un fuerte abrazo a su hijo Tomás, a su familia y amigos. QEPD — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 6, 2026

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, describió la noticia como un golpe "fuerte". "El país pierde a un gran profesional comprometido y trabajador. Lo vamos a extrañar mucho", manifestó.

Una triste noticia, que nos golpea fuerte! El país pierde a un gran profesional comprometido y trabajador. Lo vamos a extrañar mucho. Gracias Gabriel por tu generosidad y tu militancia.

Un abrazo apretado a su familia ! https://t.co/iORb4FKuAd — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) August 6, 2026

Daniel Radío, quien durante el gobierno anterior estuvo en el cargo que hasta hoy ocupó Rossi, también lo despidió: "Excelente profesional. Serio. Responsable. Con vasta experiencia. Descansa en paz".

Gabriel Rossi.

Excelente profesional. Serio. Responsable. Con vasta experiencia.

Descansa en paz. — Daniel Radío (@DanielRadioP) August 6, 2026

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, expresó: "Falleció Gabriel Rossi. Su familia perdió a un padre, un hermano, un hijo, una pareja… A ellos mis más sentidas condolencias. El país perdió un imprescindible, un gran compañero. Una excelente persona, un gran profesional, un funcionario ejemplar que no dudó un segundo en aceptar la SND porque, como me dijo, era volver a donde empezó. Renunció a su trabajo privado para dedicarse de pleno a la actividad pública. Trabajador incansable, siempre atento y preocupado por nosotros, los otros, y sobre todo por los más vulnerables, que eran aún mayor desvelo. Honraremos su memoria siguiendo su legado".