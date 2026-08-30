Su rostro en la camiseta, banderas y la familia presente: los homenajes de Peñarol a Ruben Rada en el clásico

Peñarol tendrá una serie de homenajes especiales para Ruben Rada en el clásico ante Nacional de este domingo por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay. El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, ya había confirmado a través de un estado de WhatsApp que el equipo luciría una imagen del reconocido músico uruguayo en el pecho de la camiseta durante el partido que se disputará en el Campeón del Siglo.

Pero ese fue solo uno de los homenajes planificados por Peñarol para recordar al músico recientemente fallecido y que era confeso hincha del Carbonero. Sin ir más lejos, en una de las cabeceras del Campeón del Siglo, más precisamente en el Tribuna Cataldi, se ubicó una bandera a desplegarse al momento del homenaje, pero que Ruglio mostró en la previa.

"Volví a Uruguay porque extrañaba a Peñarol. La hinchada te saluda, negro Rada", reza la bandera que cuenta con una imagen del propio Ruben Rada que falleció este miércoles 26 de agosto a los 83 años, luego de permanecer internado durante un mes por una neumonía y sus complicaciones.

La bandera colocada en el Campeón del Siglo en homenaje a Ruben Rada previo al Peñarol-Nacional. Foto: Captura.

El vínculo entre Rada y Peñarol era profundo. Rada fue durante décadas un reconocido hincha aurinegro y el propio club lo despidió tras su muerte como “un abanderado de nuestros colores” y recordó una popular frase de Rada referida a su amor por Peñarol. “Anduve por todo el mundo. Volví a Uruguay porque extrañaba a mis amigos y a Peñarol. Cuando entré al estadio el primer día, lo único que quería era ver salir a Peñarol del vestuario. Fue para mí algo emocionante”.

👏🏻 La del carbonero. La del Negro Rada. pic.twitter.com/Urbp00JhTR — PEÑAROL (@OficialCAP) August 30, 2026

A su vez, la institución confirmó la presencia de su familia en el Campeón del Siglo, para el homenaje que le realizará el club: "Con suma emoción, la familia de Ruben Rada aceptó la invitación del presidente del Club, Ignacio Ruglio, de asistir al homenaje que el pueblo carbonero le tributará este domingo al Negro en la previa del clásico, en el estadio Campeón del Siglo".

Y como si eso fuera poco, desde la familia Rada se decidió entregar al club una camiseta muy especial "la gloriosa camiseta número 5 que el Capitán de Capitanes, Néstor Gonçalves le obsequió, y que el Negro adoptó como amuleto acompañándolo en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días".