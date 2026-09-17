“Bloqueado por burro”: Patricia Madrid fulminó a tuitero que la acusó de ocultar datos sobre albaneses en Uruguay

Una discusión que en los últimos días empezó a ganar espacio en la agenda política uruguaya terminó provocando un inesperado cruce en redes sociales. Patricia Madrid, periodista y conductora de Así nos va en Radio Carve, respondió con dureza a un usuario de X que cuestionó una publicación suya sobre el ingreso a Uruguay de ciudadanos de Albania, Montenegro y Serbia.

"Pasás a estar bloqueado por burro. Chaucito", escribió Madrid después de que el internauta señalara que la periodista había omitido información en su publicación.

Todo empezó a partir de una entrevista que Así nos va le hizo este martes al senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien volvió a plantear su preocupación por el ingreso al país de ciudadanos procedentes de los Balcanes y reclamó que el Ministerio del Interior realice un seguimiento de esas personas. El legislador ya había llevado el asunto al Parlamento a comienzos de setiembre.

En aquella comparecencia, Da Silva se había detenido particularmente en el ingreso de 26 ciudadanos albaneses durante 2025 y había preguntado al ministro del Interior, Carlos Negro, si la cartera sabía quiénes eran, qué hacían en Uruguay y si existía algún tipo de seguimiento. Durante la entrevista radial volvió sobre el asunto y aseguró que él mismo estaba prestándole atención porque, a su entender, había “movimientos raros”.

Tras la conversación, Madrid publicó en X algunas de las cifras mencionadas en torno al tema: "26 albaneses ingresaron a UY en 2025; 69 montenegrinos entraron a UY en 2025; 651 serbios entraron a UY en 2025". A continuación agregó que albaneses y montenegrinos habían “infestado” las mafias vinculadas al narcotráfico, atribuyendo esa afirmación a una de las fuentes citadas en la discusión.

La publicación generó respuestas y una de ellas llegó de Gastón Bica, quien en su perfil se presenta como maestro, integrante de Rumbo Popular y del Espacio 609.

Este tema es para prestarle atención:



*26 albaneses ingresaron a UY en 2025



*69 montenegrinos entraron a UY en 2025



*651 serbios entraron a UY en 2025



Los albaneses y los montenegrinos han “infestado” las mafias del narco, según @camboue https://t.co/iTCQtLeR46 — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) September 15, 2026

"Acá Patricia Madrid da a entender que en este momento hay 746 personas provenientes de Albania, Montenegro y Serbia", escribió. Según sostuvo, en realidad permanecían 22. Y agregó una acusación: "Cuando se omite información es porque hay una intencionalidad oculta".

La respuesta de Madrid no demoró y fue directamente al punto que, según ella, Bica había interpretado mal. “No entiendo cómo te dedicás a la educación si no pasás comprensión lectora. Suerte”, contestó. Y enseguida remató: “Y pasás a estar bloqueado por burro. Chaucito”.

El intercambio se desató mientras la discusión sobre las cifras sumaba un nuevo capítulo. Consultado este miércoles, el ministro Carlos Negro confirmó que Interior tiene registros de los movimientos migratorios de ciudadanos de esa región, pero señaló que la diferencia entre entradas y salidas es reducida.

Según explicó, se habían registrado alrededor de 745 ingresos y más de 730 egresos, por lo que la cantidad de personas que permanecieron en Uruguay era, en palabras del ministro, "muy mínima". Negro también aclaró que varios de esos ciudadanos cuentan con visa.