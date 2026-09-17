Canal 12 presentó "Doble vía": cómo será el nuevo ciclo de Hounie y Haberkorn y su vínculo con "Séptimo día"

Canal 12 empezó a revelar los primeros detalles de Doble vía, su nueva apuesta periodística que tendrá al frente a Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn y marcará el regreso del primero a la televisión. Después de que días atrás trascendiera la preparación del proyecto, Teledoce difundió este miércoles un video en el que presentó oficialmente el nombre y adelantó el perfil que tendrá el programa.

"Un programa de entrevistas distinto", anuncia Hounie al comienzo del avance. Haberkorn completa la definición: "Un espacio para conversar en profundidad".

La propuesta estará centrada en entrevistas a figuras de distintos ámbitos y, a diferencia de lo que inicialmente podía sugerir el regreso de ambos periodistas a un mismo ciclo, no se limitará a la actualidad política.

"Con personalidades de la política, del arte, de la cultura, de la ciencia y el deporte", enumera Hounie en el video. Haberkorn, en tanto, define el espíritu del programa como "una apuesta a la palabra, al diálogo, a tomarse el tiempo para escuchar y descubrir".

El avance cierra simplemente con una presentación: "El nuevo periodístico". Por el momento, Canal 12 no comunicó públicamente la fecha exacta de estreno ni el día en que ocupará la grilla, aunque fuentes de Teledoce habían confirmado a El País que será una propuesta semanal con lanzamiento previsto para octubre.

Doble vía volverá a reunir en pantalla a Hounie y Haberkorn, dos periodistas que ya compartieron distintas etapas de Séptimo día. Ambos integraron el equipo original del periodístico estrenado en 2019 bajo la conducción de Nelson Fernández y también coincidieron en su regreso de 2024, cuando Mariano López quedó al frente del programa.

Juanchi Hounie en "Séptimo día". Foto: Captura de YouTube @teledocecom.

Y hay otro detalle que vincula directamente a ambas propuestas. La cuenta de X que hasta ahora pertenecía a Séptimo día fue reconvertida en la cuenta oficial de Doble vía: mantiene el mismo usuario y el historial del anterior periodístico, pero adoptó la identidad del nuevo ciclo. Hasta su última etapa, ese perfil promocionaba Séptimo día, que se emitía los domingos por Teledoce y estaba dedicado al debate político y de actualidad.

El cambio supone, al menos en redes, el pasaje de una marca periodística a otra. El formato, sin embargo, se perfila diferente: mientras Séptimo día apostaba especialmente por el análisis, el intercambio entre panelistas y el debate sobre la agenda nacional, Doble vía se presenta ahora desde otro lugar, con la conversación extensa y la entrevista como centro.

Para Hounie será además su regreso a la pantalla después de un período de menor exposición televisiva. Haberkorn, por su parte, continúa vinculado a Canal 12 como integrante de Desayunos informales.