Confirman nombre del exnovio "exitoso y conocido" de la participante Victoria Campo de "Gran Hermano Uruguay"

La primera gala de "Gran Hermano Uruguay" este domingo dejó varias intrigas sobre las historias de los 21 participantes que ingresaron a la primera casa celeste. El caso de Victoria Campo, de 30 años y de Ciudad de la Costa, ha sido de los más llamativos. En su presentación, la joven contó que durante buena parte de su vida adulta estuvo en pareja con “hombres muy exitosos” y reveló que uno de ellos es “muy conocido en Uruguay”.

El comentario abrió un tendal de especulaciones y ahora, algunos allegados confirman la sospecha principal: uno de esos amores fue el futbolista Nicolás “Diente” López, hoy en Platense en Buenos Aires y anteriormente ídolo en Nacional.

Allegados a la participante confirmaron que Campo mantuvo una relación con el reconocido futbolista uruguayo. Sin embargo, aclararon que se trata de una historia del pasado: el vínculo se remonta al menos ocho o 10 años atrás y desde entonces ambos continuaron sus vidas por caminos separados.

El nombre del Diente había comenzado a circular en redes sociales apenas se emitió la presentación de Victoria. Sus declaraciones despertaron la curiosidad de los seguidores del reality, que rápidamente intentaron identificar al famoso al que hacía referencia.

“Estuve diez años en pareja con hombres muy exitosos, uno de ellos muy conocido en Uruguay”, había adelantado Campo antes de ingresar a la casa. “Me cansé de ser ama de casa, de ser una mujer mantenida”, agregó al explicar los motivos que la llevaron a buscar un cambio radical en su vida.

¡Le encanta la buena vida hasta que la aburre! 👜👠 ¡Así es la presentación de VICTORIA en #GranHermanoUY! 🇺🇾👁️👌 pic.twitter.com/1xogYvvbij — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) September 21, 2026

López, de 32 años, tiene una extensa trayectoria en el fútbol. Surgido en Nacional, pasó por Roma, Udinese y Hellas Verona de Italia y Granada de España, además de defender a Internacional de Porto Alegre en Brasil y a Tigres y León en México. En 2024 regresó a Nacional y, tras finalizar su último ciclo en el tricolor, en julio de 2026 fue presentado como nuevo jugador de Platense de Argentina.

Dentro de la casa, Campo aseguró que vivió algunas temporadas en Europa, acompañando a su pareja de ese momento. López tuvo su pasaje por Europa entre 2013 y 2016.

Por el lado del futbolista, López rehízo su vida hace tiempo y actualmente está en pareja con la modelo argentina Florencia Andreoli, con quien tiene una hija de tres años.

Campo llegó a Gran Hermano Uruguay luego de atravesar una reciente separación y con la intención, según expresó, de comenzar una etapa diferente. La participante, oriunda de Ciudad de la Costa, se definió como una mujer carismática, frontal y dispuesta a defender sus opiniones: “Me llevo bien con todo el mundo, pero si me buscan, me encuentran. Siempre digo lo que pienso sin remordimientos”.

También reconoció su gusto por los viajes, los perfumes, las carteras y “la buena vida”, aunque aseguró que la comodidad que tuvo durante años terminó resultándole insuficiente. “Estoy buscando en este momento un cambio en mi vida”, expresó.

Y antes de cruzar la puerta de la casa dejó clara cuál pretende que sea su historia dentro del reality. “No vengo a ser la pareja de nadie, sino a construir mi propia historia”, afirmó.

