"¿Te rompieron el corazón?": la pregunta íntima del "Colo" Gianarelli a Luis Lacalle en "Gran Hermano Uruguay"

El análisis sobre el vínculo que comenzaron a mostrar los participantes Tai Dudok y Juan Martín Santana dentro de Gran Hermano Uruguay (Canal 10) derivó en un inesperado momento personal para Luis Lacalle en su debut como panelista. Luego de que asegurara que detrás de esa relación existe una estrategia de juego, Eduardo "Colo" Gianarelli dejó de lado por un momento el análisis del reality y le hizo una pregunta sobre su vida sentimental.

Todo ocurrió después de la emisión de un video que mostró algunos de los acercamientos entre Tai y Juanma dentro de la casa. "Luis, vos tenés 22 años, ¿es amor o es estrategia?", le preguntó el conductor.

Lacalle se inclinó rápidamente por la segunda opción. "Para mí es exageradamente notorio que esa estrategia, o sea, he estado del lado de Juanma y puedo como ver…", comenzó a explicar, hasta que Gianarelli lo interrumpió con una pregunta inesperada: "¿Te han roto el corazón así de esa manera?".

"No sé si de esa manera, pero seguro que me han llevado por otro camino, así que reconozco los patrones idénticos de comportamiento", respondió Lacalle, antes de volver a referirse al vínculo entre los participantes. "Tai sabe que va a tener votos a favor y es claramente juego", sostuvo.

La postura de Lacalle contrasta con la manera en que Tai se presenta dentro de la casa. Stephanie Dudok, conocida como "Tai", se define como una "enamorada del amor", mientras que su acercamiento con Juanma comenzó a generar especulaciones entre los integrantes del panel sobre si se trata de un vínculo genuino o de una estrategia para avanzar en el juego.

Luis Lacalle Ponce de León. Natalia Rovira/Archivo El Pais

Luego de que el resto del panel opinara sobre la relación, la reciente subcampeona de la versión argentina, Yipio Pintos, expresó una mirada diferente y aseguró que ella confía en que el vínculo que muestran los participantes sea genuino.

Lacalle, sin embargo, la cruzó para ratificar su teoría. "Es claramente estrategia. Querés ver el amor, que está bueno y es lo más lindo que hay", le respondió, dejando en claro que, para él, el romance entre Tai y Juanma también forma parte de la dinámica de juego dentro de la casa.