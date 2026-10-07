Nuevo capítulo en la pelea entre Laura Ubfal y Luis Lacalle Ponce de León: “Es un poco bananita”

Después de que Luis Lacalle Ponce de León explicara que había decidido desmentir la primicia de Laura Ubfal sobre su llegada al panel de Gran Hermano Uruguay (Canal 10) para despistar y mantener en secreto su participación, la periodista argentina volvió a referirse al joven en La Linterna, el programa que conduce por Bondi Live, y fue especialmente crítica con su perfil.

“Vos me tenés que defender, Juani, porque los uruguayos me están atacando”, le dijo Ubfal a uno de sus panelistas. “¿Qué le pasa a los uruguayos conmigo? Que les toqué al niño”, expresó, antes de volver sobre aquella polémica.

Según relató, el 18 de setiembre había dado la primicia de que el hijo del expresidente Luis Lacalle Pou iba a ser panelista de Gran Hermano Uruguay. Finalmente, el domingo pasado, Lacalle Ponce de León debutó en el programa que conduce Eduardo “Colo” Gianarelli.

El joven había explicado después de su debut que, cuando recibió la información sobre su incorporación al programa, decidió negar la versión para mantener el misterio. “Me habían soplado la llegada muy temprano y dije, hay que marear de alguna manera. Y creo que funcionó. Bastante gente se confundió”, contó.

Al recordar aquella información, Ubfal fue contundente al referirse al joven de 22 años. “El chico tiene 22 años, se dedica a la música y es un poco bananita”, lanzó.

La periodista aclaró enseguida que quienes conocen al influencer aseguran que es un “chico amoroso” y que ella no tiene nada en su contra, además de remarcar que tampoco lo conoce personalmente.

“Simplemente dimos esa primicia y el niño como que quería contar él la primicia y se la quemé. Bueno, mi amor, soy la Ubfal, disculpá”, ironizó.

En el panel de La Linterna intentaron defender al joven y señalaron que Gran Hermano era lo primero que hacía en televisión y que tenía que agarrar confianza. Ubfal, sin embargo, volvió a cuestionarlo.

“Le falta vida, le falta calle, le falta todo. Pero es un chico de 22 años que puede crecer”, sostuvo.

Además, consideró que su lugar en el panel del reality era “inmerecido” en comparación con otros periodistas que han seguido el formato durante años. De todos modos, reconoció que Canal 10 podía buscar con él un perfil diferente: “Es una figura, quieren un público más joven, no está mal”.

La periodista también planteó que existen otros influencers que podrían haber ocupado ese lugar, aunque señaló que no tienen el vínculo familiar que tiene Lacalle Ponce de León. “No tengo nada contra el niño obviamente, tiene que trabajar”, concluyó.

Otra polémica alrededor de Luis Lacalle Ponce de León

El debut de Luis Lacalle Ponce de León también generó críticas en Uruguay. El periodista José María Caraballo, de TV Ciudad, escribió en X: “El panelista habla como Caro Pardíaco, ¿o soy yo?”, en referencia al personaje creado por el comediante y cantante Julián Kartún.

El comentario generó respuestas a favor y en contra, y Lacalle Ponce de León decidió responder con ironía. Esa misma noche compartió una canción de Caro Pardíaco, “Membrillo”, y escribió: “Les dejo mi último single”.